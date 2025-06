Uusi hoivakoti avautuu Keminmaalla – tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ikäihmisille

Keminmaan uusi hoivakoti, Attendo Neidonkenkä, tarjoaa 31 ympärivuorokautisen hoivan asukashuonetta ja 16 yhteisöllisen asumisen huonetta. Huoneiden koko vaihtelee 25–43 m² ja kaikissa huoneissa on oma minikeittiö. Pariskunnille mahdollistetaan yhteisasuminen.

Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja mukautettu vastaamaan ikäihmisten tarpeita. Jokaisessa ryhmäkodissa on yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä oma kotikeittiö ja terassi tai parveke. Sisustuksessa on panostettu kodikkuuteen ja viihtyisyyteen, ja tilojen värimaailma sekä materiaalit on valittu huolella.

Hoivakodin suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi Rakennusliike Lapti Oy. Rakennuttajana toimi Suomen Hoiva ja asunto Oy. Kooltaan hoivakoti on noin 3 000 m².

”Yhteistyö kaikkien hankkeen osapuolten kanssa sujui erinomaisesti, minkä ansiosta saimme suunniteltua ja rakennettua laadukkaat ja kustannustehokkaat tilat tärkeän alueellisen palvelun tuottamiseen. Hoivakodissa on huomioitu viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäksi myös energiatehokkuus ja talossa hyödynnetään maalämpöä”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Karjula Laptilta.

Turvallinen ja viihtyisä piha-alue

Hoivakodin piha-alue tarjoaa asukkaille mahdollisuuden ulkoilla ja virkistäytyä turvallisesti. Pihalla järjestetään säiden salliessa tapahtumia ja ajanvietettä. Asukkailla on mahdollisuus osallistua puutarhanhoitoon, sillä pihalta löytyy istutuksia, hyötykasveja, istutusaltaita ja viljelylaatikoita.

"Olemme todella tyytyväisiä uuden kodin tiloihin. Nyt meillä on upeat puitteet toteuttaa alueen ikäihmisten ympärivuorokautista ja yhteisöllistä asumista, heidän yksilölliset toiveensa ja tarpeet huomioon ottaen," sanoo Attendon aluejohtaja Minna Hirvaskoski.

Tervetuloa Neidonkengän avoimiin oviin!

Ajankohta: torstaina 26.6. klo 14.00-18.00

Osoite: Rovaniementie 10, 94400 Keminmaa

Lisätiedot:

Minna Hirvaskoski, aluejohtaja Pohjois-Suomi, Attendo

minna.hirvaskoski@attendo.fi