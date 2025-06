Aurinkokettu Sky Power Finland Oy:n Säkylään ja Huittisiin suunnitellun aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sky Power Finland Oy suunnittelee aurinkoenergian tuotantoaluetta Satakuntaan Säkylän kunnan Köyliön Ketunmäen alueelle. Sähkönsiirtoreitti sijoittuu sekä Säkylän kunnan että Huittisten kaupungin alueelle.

Hankealueen pinta-ala on 263 hehtaaria ja sille suunnitellaan enintään 219 hehtaarin laajuista aurinkopaneelialuetta. Hankkeeseen liittyy myös energiavaraston tai sähköaseman toteuttaminen. Voimalassa tuotettu sähkö suunnitellaan liitettäväksi reittivaihtoehdosta riippuen 3,4 tai 4,6 km:n pituisella maakaapelilla energiavaraston ja sähköasemalle, josta sähkönsiirto jatkuu ilmajohtona 5,2 km Huittisten sähköasemalle.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja (VE)

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hanke koostuu paneelialueesta, jonka kokonaispinta-ala on noin 219 ha

VE2: Hanke koostuu paneelialueesta, jonka kokonaispinta-ala on noin 161 ha

VE3: Hanke koostuu paneelialueesta, jonka kokonaispinta-ala on noin 196 ha

Sähkönsiirron osalta hankkeessa tarkastellaan kahta vaihtoehtoista sähkönsiirtoreittiä, joiden kokonaispituus on toteutusvaihtoehdosta riippuen 8,6-9,8 kilometriä.

Arviointiselostukseen saapui yhteensä 13 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Lausunnoissa korostui huoli suden elinympäristöistä, maisemavaikutuksista, luonnonsuojelualueista ja yhteisvaikutuksista muiden hankkeiden kanssa. Lisäksi esiin nousivat metsäkato, vesistövaikutukset ja sosiaalisten vaikutusten arviointi.

Hankkeen todennäköisesti merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat susiin, hankealueen maisemaan ja yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa. Ilman lieventäviä toimenpiteitä merkittäviä vaikutuksia voi kohdistua myös Sonnilanjokeen, sen läheisiin luontokohteisiin sekä Natura- ja luonnonsuojelualueisiin.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristövaikutusten lieventämiseen. Hankealueen reunoille tulee jättää suojapuustoa maisemavaikutusten lieventämiseksi, ja Sonnilanjoen sekä suoalueiden hydrologia on turvattava. Suden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia ei voida nykyisillä selvityksillä poissulkea. Lisäksi linnustoselvityksiä on täydennettävä hankkeen jatkosuunnittelussa, ja rakentaminen ajoitettava lintujen pesimäkauden ulkopuolelle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen avulla pyritään selvittämään hankkeesta todennäköisesti aiheutuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä löytämään keinoja vähentää tai kokonaan estää haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on hankkeen suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja lupaharkinnassa.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus liitteineen ovat nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/Aurinkoketun-aurinkovoima-YVA

