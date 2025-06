Finnboat toi kansainväliset veneilytoimittajat Saaristomerelle

”Viennillä on toimialalle erittäin suuri merkitys, joten tämän tapahtuman pohjalta syntyvät kymmenet lehtijutut ovat tärkeitä. Veneilytoimittajat puolestaan arvostavat tapahtumaa, sillä se mahdollistaa aineiston kokoamisen ja testien tekemisen hyvin tehokkaasti – tyypillisesti jokainen vene pitäisi testata erikseen eri maissa ja eri paikkakunnilla”, Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoo.

Venemerkeistä Finnboatin tapahtumassa olivat esittelyssä Axopar, Max, Silver, Sargo, Saxdor, Targa, TG, Willy’s, XO, Yamarin ja Yamarin Cross. Suurimmat veneet olivat avomerikäyttöön luokiteltuja matkaveneitä, pienin reilun kuuden metrin pituinen bowrider.

Veneala työllistää Suomessa noin 3500 henkeä ja Finnboatin jäsenyritysten liikevaihto on lähes 800 miljoonaa euroa.

Paras tapahtuma kokeneelle veneilytoimittajalle

Journalisteilta tapahtuma sai poikkeuksetta erittäin myönteistä palautetta. Jack Haines tuotti kollegansa Robert Malpagen kanssa sisältöä brittiläiselle YachtBuyer-sivustolle. Hainesin mukaan Nauvossa järjestettiin hänen 15-vuotisen uransa paras tapahtuma veneilytoimittajille.

”Teemme 4–5 syvällistä testiä Youtubeen ja verkkosivuille kirjoitettuja katsauksia. Voimme Finnboatin tapahtuman ansiosta myös verrata 2–3 brändin veneitä rinnakkain, jota emme pysty kovin usein tarjoamaan. Veneillä ei myöskään ajeta vain ympyrää ja palata satamaan, vaan käymme Saaristomeren veneilykohteissa, jolloin veneitä käytetään kuten omistajat niitä käyttäisivät. Saamme siten realistisessa ympäristössä paremman käsityksen siitä, miten veneet toimivat”, Haines kertoo.

Chiara Riveruzzi puolestaan on paitsi italialaisen Mondo Barca Market -lehden toimittaja, myös kansainvälisen Best of Boats -kilpailun raadin jäsen.

”Kaikki on ollut fantastista: sekä veneet, luonto, kohteet saaristossa että ruoka. Me aiomme raportoida sekä tapahtumasta että italialaisille uusista brändeistä, kuten Targasta, Sargosta ja XO:sta”, Riveruzzi kertoo.

Ranskalaisen Moteur Boat -lehden toimittaja Edouard Desgrezille Suomi oli tuttu kohde, mutta Saaristomerellä hän oli ensimmäistä kertaa.

”Tämä on fantastinen mahdollisuus tavata lukuisia venevalmistajia ja saada kokoon paljon sisältöä lyhyessä ajassa. Olen hyvin tyytyväinen tapaan miten asiat on järjestetty, kaikki on aikataulutettu tunti tunnilta. Teemme täällä paljon venetestejä ja videoita seuraavien lähikuukausien aikana julkaistavaksi”, Desgrez kertoo.

Hyviä tuloksia suomalaisille venevalmistajille

Sargo toi veneilytoimittajien testattavaksi kaksi tuplaperämoottoreilla varustettua malliaan – perinteisesti kokkolalaisvalmistajan veneissä on ollut dieselmoottorit. Toimitusjohtaja Thomas Sarin on ollut tapahtuman kautta saatuun näkyvyyteen ja kontakteihin. Esimerkiksi Jack Hainesin edellisessä Finnboat Floating Show’ssa kaksi vuotta sitten tekemän lippulaivamallin Sargo 45 Explorerin testivideon katselukerrat lähestyvät jo miljoonaa.

”Finnboat Floting Show on tärkeä tapahtuma, jossa näytetään uusia malleja ja meillä kehitettyjä uusia venetuotteita. Samalla tämä on sosiaalinen tapahtuma, jossa tavataan kaikki toimittajat ja pidetään yhteyttä heidän kanssaan”, Sarin kertoo.

Saxdor oli mukana tapahtumassa kautta aikojen ensimmäistä kertaa ja toimittajien testattavaksi haluttiin tuoda ennen muuta uutuusmalli Saxdor 340 GTWA. Sen lisäksi koeajettavana oli valmistajan eniten myyty vene, Saxdor 32 GTO.

”Tapahtumasta oli kuultu niin paljon postiivista, että haluttiin mukaan leikkiin ja katsomaan paikan päälle. Tämä on hyvä tapa jatkaa suhteiden rakentamista kansainväliseen mediaan ja Finnboatiin. Monilla toimittajista on tosi laaja veneilytausta, jolloin heiltä saa myös hyvää palautetta veneistä”, myyntijohtaja Jon Hautamäki kertoo.

Matkailualan ja veneteollisuuden yhteyksiä rakennetaan tutkimushankkeella

Jatkossa vientiteollisuuden tarpeisiin painottuva markkinointitapahtuma voi nivoutua tiiviimmin myös suomalaisen matkailutoimialan tarpeisiin. Nauvossa venevalmistajat aloittivat uuden tutkimusyhteistyön, jolla etsitään uusia tapoja tehdä venealan tapahtumista vieläkin eläväisempiä.

”Jo nyt sekä veneet että saariston kohteet saavat näkyvyyttä, mutta lisäarvoa voidaan saavuttaa paljon enemmän, jos venefirmojen ja matkailun välille saadaan tiukempi yhteys”, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkimusaluejohtaja Antti Jylhä kertoo.

Hankkeen yrityskumppaneina on lähes 30 Finnboatin jäsenyritystä, joiden lisäksi mukana on alkuvaiheessa matkailualalta Kultaranta Resort sekä Visit Lahti Lakeland, jonka kotivesille eteläiselle Päijänteelle suunnitellaan seuraavan kesän pienten veneiden koeajotapahtumaa.

”Nämä matkailutoimijat eivät oletettavasti jää ainoiksi, sillä sekä tämä tapahtuma että toukokuussa järjestetyt Naantalin Venemessut herättivät muissakin kiinnostusta lähteä mukaan”, Jylhä kertoo.

Jylhä korostaa, että kysymyksessä on tutkimushanke, jonka tulosten pohjalta voidaan kehittää esimerkiksi uudenlaisia markkinointiratkaisuja. Nauvon vesillä selvitettiin haastatteluin kansainvälisten toimittajien näkemyksiä ja jatkossa mm. Amsterdamissa järjestettävässä venealan alihankintatapahtumassa Metstradessa ja Düsseldorfin valtavilla venemessuilla tehdään haastatteluja sekä markkinointi- ja viestintäkokeiluja, joilla pyritään herättämään asiakaskunnan kiinnostusta.

”Me teemme nyt jotain aidosti uutta, jota ei ole Suomessa aiemmin tehty, ja jatkossa meillä on vahvat perusteet kertoa mikä toimii ja mikä ei toimi. Yhteistyössä on iso potentiaali ja paljon mahdollisuuksia”, Jylhä sanoo.