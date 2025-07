Flow'n puhe- ja taideohjelma esittelee vaikuttavia tilataideteoksia ja radikaalia luovuutta

Flow’n taideohjelma muuttaa Suvilahden Kattilahallin massiiviseksi tilataideteokseksi, jossa valtavat tilaan heijastettavat videoprojisoinnit ja The Other Sound -lavan ohjelma muodostavat vaikuttavan audiovisuaalisen kokonaisuuden. Kattilahalliin rakentuva Kalle Vainion The Land Where It Always Rains on multimedia-installaatio kymmenelle kelanauhurille, sateenvarjolle ja videoprojisoinnille, jossa eripituisia kenttä-äänityksiä pyörittävät nauhurit vievät kuulijansa sateen maailmaan. Vainion lisäksi teoksen työryhmään kuuluvat Ville MJ Hyvönen sekä The Other Soundin visuaaleista vastaava Merle Karp. Lisäksi taideohjelmaa julkaistaan myöhemmin lisää.

Flow Talks puolestaan käynnistyy perjantaina 8. elokuuta, kun Google esittelee tekoälyn mahdollisuuksia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa ja luovuuden tukena Flow Talks AI -sessiossa. Ohjelmassa kuullaan asiantuntijoiden ajatuksia uusimmista tekoälyinnovaatioista ja -työkaluista sekä koetaan käytännössä miten tekoälyä voi hyödyntää eri yhteyksissä. Lisäksi pohditaan, miten tekoäly voi edistää Suomen kasvua ja nostaa luovuutta, tuottavuutta ja hyvinvointia uudelle tasolle. Keskustelun avaa Suomen tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, ja puheenvuoroja sekä demoja esittävät Googlen tekoälyjohtaja Itxaso Araque ja Googlen tekoälytiimi.

Lauantaina 9. elokuuta kuullaan kaksi erillistä puheohjelmaa. Tietoevry Createn ja Aalto-yliopiston isännöimässä Flow Talks Radical Creativity -keskustelussa pohditaan, kuinka jokainen voi edistää radikaalia luovuutta ja sopeutumiskykyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Puhumassa ovat muun muassa Tietoevry Createn globaali designjohtaja Denny Royal, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen, Cuckoon toimitusjohtaja Amel Gaily sekä Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin. Keskustelua fasilitoi apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa.

Myöhemmin lauantaina Flow Talks Dare to Dream -ohjelma käsittelee rahaa ja unelmia. Nordean kanssa yhteistyössä toteutetussa keskustelussa pureudutaan kevyellä, mutta asiallisella otteella rahan ja talouden rooleihin omien unelmien toteuttamisessa. Keskustelemassa ovat Helsingin pormestari Daniel Sazonov, Mimmit sijoittaa -yhteisön ja -podcastin perustaja Pia-Maria Nickström sekä Pohjoismaiden merkittävimpiin DJ:hin vuosikymmeniä kuulunut, poikkeuksellisen monipuolisen uran muusikkona ja tuottajana tehnyt Orkidea. Tilaisuutta luotsaavat toimittaja Adile Sevimli ja viestintäkonsultti Antti Isokangas.

Sunnuntaina 10. elokuuta Helsingin Sanomien Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena elävänä esityksenä. Suuren suosion keränneissä esityksissä kuullaan tositarinoita, joita kertovat HS:n toimittajat ja kuvaajat.

Flow’ssa HS Vision taloustoimittaja Tuomas Niskakangas puhuu Euroopan talouspoliittisesta tulevaisuudesta Keski-Euroopan näkökulmasta, feature-toimittaja Laura Kangasluoma pohtii deittailua sokkotreffeillä ja toimittaja Maria Pettersson käy läpi kokemuksiaan erikoisen käänteen saaneesta matkastaan Antarktikselle tapaamaan lempieläimiään pingiivinejä. Lisätietoa Flow’n taideohjelmasta löydät täältä ja Flow Talksista täältä.

Flow Festival 2025 järjestetään Helsingin Suvilahdessa 8.–10.8.2025. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassa Charli XCX, Burna Boy, FKA twigs, Little Simz, Air play Moon Safari, Underworld, Khruangbin, Yung Lean & Bladee, Bicep, Lola Young, Beth Gibbons, Black Star, Veronica Maggio, Fontaines D.C., Montell Fish, Amaarae, Kneecap, Sam Quealy, Autechre, Snow Strippers, Joy Orbison ja Avalon Emerson. Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Vuoden 2025 Flow Festivalin pääyhteistyökumppani on Heineken. Muita kumppaneita ovat Cult, Google, Helsingin kaupunki, Lanson, Lyko, Nordea, Scandic, Tietoevry ja Vaasan, mediakumppaneita Bauer Media Outdoor, Finnkino, Helsingin Sanomat ja Radio Helsinki, ja tuotantokumppaneita Creative Technology, Stopteltat ja Sun Effects.

www.flowfestival.com

Liput:

1 päivän lippu (PE): 159€

1 päivän lippu (LA, SU): 169€

2 päivän lippu (PE–LA, PE+SU): 229€

2 päivän lippu (LA–SU): 239€

3 päivän lippu: 279€

1 päivän Platinum-lippu (PE, SU): 239€

1 päivän Platinum-lippu (LA): LOPPUUNMYYTY

3 päivän Platinum-lippu: 449€

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

