Eurojackpotin potti kohoaa noin 15 miljoonaan euroon

Eurojackpotin illan arvonnan (kierros 25/2025) oikea rivi on 6, 12, 18, 37 ja 46. Tähtinumerot 7 ja 9.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 15 miljoonaa euroa.



Juhannusaattona löytyi kolme 5+1 -oikein tulosta. Voittoriveistä kaksi on pelattu Saksassa ja yksi Unkarissa ja niillä voitti 555 189 euroa.



Suomesta löytyi kaksi kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 4 556 euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 3 8 8 8 8 7 6. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantain Millin voittorivi on 1, 3, 8, 9, 16 ja 30. Lisänumero 5. Täysosumia ei löytynyt. Tuloksilla 5+1 -oikein meni jakoon neljä kappaletta 5 000 euron voittoja.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Istanbul 30. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.