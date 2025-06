Loton potti kohoaa kuuteen miljoonaan euroon - Laukaaseen 254 000 euron juhannuspotti

Illan Lotto-arvonnan (kierros 25/2025) oikea rivi on 1, 3, 7, 22, 27, 32 ja 40. Lisänumero 21. Plusnumero 27.



Täysosumia ei löytynyt. Ensi viikolla Loton potti kipuaa kuuteen miljoonaan euroon.



Juhannuspäivän arvonnassa löytyi yksi 6+1 -oikein tulos. Voittorivi on pelattu Laukaan Lievestuoreen S-marketissa. Onnekas asiakas voitti 254 427 euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 7 3 8 0 7 8 9. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä löytyi kaksi kappaletta. Nettipelaaja Tampereelta ja Järvenpään Tokmannin asiakas voittivat 20 000 euroa.



Launtain Millin voittorivi on 12, 13, 16, 23, 29 ja 33. Lisänumero 3. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Melbourne 23. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.