Hanaholmenin johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu suurlähettiläs Maimo Henriksson

Maimo Henriksson on nimitetty Hanaholmenin johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Henriksson on suomalainen uradiplomaatti, joka on toiminut Suomen Ruotsin-suurlähettiläänä syyskuusta 2021 lähtien.

"Ryhdyn erittäin mielelläni Hanaholmenin johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Kuten kuningas Kaarle XVI Kustaa totesi äskettäin Hanaholmenin 50-vuotisjuhlan yhteydessä, Hanaholmen on ruotsalais-suomalaisen yhteistyön moottori ja keskeinen toimija suhteidemme vahvistamisessa ja syventämisessä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla", Maimo Henriksson sanoo.

Hanaholmenin johtokunnan puheenjohtajan nimittää Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, ja muut jäsenet valitsee Hanaholmenin päämies Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Maimo Henriksson, joka aloittaa puheenjohtajana 1.7.2025, tuntee Hanaholmenin työn erittäin hyvin, sillä hän on aiemmin toiminut johtokunnan varapuheenjohtajana.

"Hanaholmen on monipuolinen organisaatio, joka toteuttaa monenlaisia projekteja ja ohjelmia esimerkiksi kriisivalmiuden, puolustuksen, liiketoiminnan ja johtamisen kehittämisen sekä korkeakoulutuksen aloilla. Luonnollisesti myös kulttuuri on keskeinen osa työtä kirjailijakeskustelujen ja kulttuurijohtajien ohjelmien kautta. Lisäksi Hanaholmen esittelee taidetta ja ajankohtaisia pohjoismaisia elokuvia", Maimo Henriksson kertoo.

Hanaholmenin johtokuntaan kuuluvat 31.12.2027 asti seuraavat henkilöt:

Suomesta:

Suurlähettiläs Maimo Henriksson (pj.)

Lappset Groupin varapuheenjohtaja Johanna Ikäheimo (uusi jäsen)

Dekaani Timo Korkeamäki

Professori Johan Strang

Suurlähettiläs Helena Tuuri

Ruotsista: