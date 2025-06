Uusi liikennejärjestelmäsuunnitelma Mikkelin seudulle linjaa kehittämistä vuoteen 2040 asti

Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä, niitä palvelevista liikenneverkoista, liikenteen palveluista, liikennevälineistä, liikennettä ohjaavista järjestelmistä, viestintäyhteyksistä ja liikennetiedosta. Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma rakentuu Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12), Itä-Suomen liikennestrategian ja Etelä-Savon liikennejärjestelmätyön pohjalle, mutta huomioi erityisesti Mikkelin seudun omat tarpeet, mahdollisuudet ja käyttäjälähtöiset näkökulmat. Suunnitelmassa on painotettu liikenteen infrastruktuurin lisäksi liikkumisen palveluja, tiedolla johtamista sekä seudullista yhteiskehittämistä ja yhteistyötä.

Suunnitelman tavoitteena on seudun saavutettavuuden, turvallisuuden, kestävän liikkumisen ja tasa-arvoisen liikenneympäristön parantaminen. Suunnitelman kaikille painopistealueille – saavutettavuus, turvallisuus, kestävyys ja tasa-arvoisuus – on laadittu konkreettisia, toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä. Tavoitteena on yhdistää vaikuttavat ratkaisut järkevään resurssien käyttöön pienten askelten periaatteella, jossa kevyemmät keinot kuten liikkumisen ohjaus, palvelujen kehittäminen ja yhteistyömallit asetetaan etusijalle ennen raskaita investointeja.

Työn aikana on järjestetty laaja vuoropuhelu, joka on sisältänyt tavoite- ja toimenpidetyöpajoja, päättäjä- ja viranhaltijakyselyitä sekä elinkeinoelämän toimijoiden kanssa käytyjä keskusteluita. "Laajalla vuoropuhelulla ja eri toimijoiden osallistamisella prosessiin saimme suunnitelmaan näkyväksi Mikkelin seudun ominaispiirteet ja alueen tarpeen", toteaa Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja Kimmo Hagman Puumalan kunnasta. Sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuuksien vahvistaminen seudun eri toimijoiden kanssa ovat liikennejärjestelmän kehittämiselle keskeisiä lähtökohtia.

Suunnitelman pohjalta laaditaan seudulle aiesopimus loppuvuoden aikana, jonka sisällöstä keskustellaan kuntien kanssa priorisoiden liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. "Aiesopimusprosessi ja päätöksentekijöiden osallistuminen siihen on keskeinen asia suunnitelman toteutumisen kannalta", toteaa liikennejärjestelmävastaava Janne Lappalainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä on ohjannut suunnitelman valmistelua ja suunnitelman on laatinut Ramboll. Työryhmässä ovat edustettuina seudun kuntien lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa), Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Liikenneturva, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Väylävirasto ja Traficom.

Tutustu Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (pdf): Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040