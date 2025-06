Kiasma-teatterin syysohjelmisto 2025

Dafna Maimon: Interior Motives: The Musical (16.–17.8.)

Surrealistinen musikaali tutkii kehon ja mielen sisäistä maailmaa. Esitys on näyttämöllistetty versio Kiasmassa esillä olevalle Maimonin Homebody -videoteokselle. Esitystä edeltää somaattinen työpaja yleisölle. Esitys on osa Dafna Maimonin Oireita -soolonäyttelyyn liittyvää ohjelmistoa.

Kivi, paperi, sakset -kokoelmanäyttelyyn liittyvä ohjelmisto jatkaa näyttelyn teemoja tuoden ei-inhimillisiä materiaaleja teosten lähtökohdiksi





Maija Hirvanen: Sienet, sumu / Fungi feel (5.–10.9.)

Koreografi Maija Hirvasen ekologisia teemoja ja ihmisyyden rajoja käsittelevä teos, joka esitetään sekä suomeksi että englanniksi.

WAUHAUS: The Companion (23.9.–5.10.)

Robottikoiran ja katsojan välinen intiimi kohtaaminen herättää empatiaa ja uteliaisuutta. Pystymmekö antautumaan ja luottamaan ei-inhimilliseen kumppaniin?

Anna Torkkel: Bliss (29.10.–6.11.)

Nykytanssiteos, jossa tanssi, musiikki ja valo sulautuvat jatkuvan muutoksen tiloiksi.

Festivaalivierailut ja yhteistyöt





ANTI-festivaali: Taiteilijatapaaminen (16.9.)

Kolme ANTI Live Art Prize -ehdokasta – Chiara Bersani, Harold Offeh ja SJ Norman – kertovat työskentelystään yleisölle.

Liikkeellä marraskuussa -festivaali (6.-16.11.)

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ohjelmisto julkistetaan syksyllä!

Baltic Circle: Kristina Norman – The Dew Point (28.-29.11.)

Virolaistaiteilija Kristina Normanin dokumentaarinen esitys tarkastelee turvallisuuden merkitystä sodan aikakaudella henkilökohtaisen tarinan kautta. Teos toteutetaan virolais-suomalaisena yhteistyönä.

Oblivia: Reality Bang (9.–14.12.)

25-vuotista taivaltaan juhlistavan Oblivian nykymusiikkiteatteriteos, joka käsittelee nykyhetken todellisuutta osana antroposeeniin keskittyvää teossarjaa. Esitys saa Suomen ensi-iltansa Kiasma-teatterissa.