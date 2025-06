Bassline Festival valtaa Torikorttelit 27.-28.6.2025 – Katariinankatu suljetaan liikenteeltä

Bassline levittäytyy Torikortteleiden sisäpihoille, Valkoiseen Saliin sekä Katariinankadulle, saaden historialliset korttelit sykkimään musiikista, ihmisistä ja kesäillan tunnelmasta. Festivaali alkaa molempina iltoina klo 18.00 ja jatkuu aina aamuyöhön klo 03.30 saakka. Etkoja vietetään Torikortteleiden kesäterassilla Senaatintorilla.

Tapahtuman järjestää Valkoinen Sali, joka on tuonut Basslinen Torikortteleihin vuodesta 2016. Viime vuoden festivaali houkutteli yli 8 000 kävijää, ja tänä vuonna odotetaan vielä suurempaa yleisöä.

Mukana on yli 40 DJ:tä ja viisi lavaa klubikonsepteineen. Katariinankadulle levittäytyvä Brooklyn Street Market laajenee entisestään ja tarjoaa Helsingin kiinnostavimmat vintage- ja streetwear-brändit, vinyylejä, katuruokaa ja raikkaita juomia.

– Bassline Festival on meidän kunnianosoitus Helsingin kesäilloille sekä kaupungin upealle klubikulttuurille. Haasteista huolimatta olemme ylpeitä, että saamme toteutettua tapahtuman edelleen ilman pääsylippuja, kertoo Valkoisen Salin yrittäjä Alvar Tallskog.

Katariinankatu suljetaan liikenteeltä tapahtumailtoina ja raitiovaunureitteihin tulee tilapäisiä muutoksia.





*****



Katariinankatu suljettu liikenteeltä pe 27.6. klo 14.00 – la 28.6. 7.00 sekä la 28.6. klo 15.30 – su 29.6. klo 7.00.

1.) Linja 2 ajetaan Pasilan asemalta Olympiaterminaalille omaa reittiä, mistä jatketaan tunnuksella 3 omaa reittiä kohti Pikku Huopalahtea.

2.) Poikkeusreitti: Linja 3 Pikku Huopalahdesta ajetaan linjan 1 päätepysäkille Telakkakatu (H0446) Pursimiehenkadulla. Sieltä takaisin tunnuksella 2 kohti Pasilan asemaa.



Lisätietoja: infra@hsl.fi

*****

Basslinen vierailevat klubikonseptit:

Below0

I Wanna Dance with SomBadi

Paha Vaanii

elos club

Guilty Pleasures

Saoko

Dose Of Throwbacks

All Inclusive

Marble Club

OK Sound Helsinki

DJ:t:

DINHO (Germany), SGAMO (Italy), Alvar, Axel Hjertman, Basti, Bitchez & Bangerz, Bonanza Boys, CHEF, DJ Bremer, DJ GL4, DJ Hotleevibling, DJ SEBEN, DJ Sweedy, DJ The Last, DJ Vaan Fran, Hamm, Harvest, Inter alia, jonttuluhtavaara, Katvyl, Kuya Kai, Laura Vartio, LikeSauli, Long Legs, LP3000, Nicole, Malla, Mangolassi, Markkinavako, MFM, Niko Demus, Ojelma, OKS, Olesia, Raul.e, S4int Nich0las, SomBadi, TBOY, Zarunii…

Brooklyn Street Market:

Vintage & Design & Streetwear & Vinyl & Food & Drinks by Almost New, Chameleon Vintage, El Fant, Funky Homo Sapiens, Garbadura, Gemma Second Hand, GeZup, Lindberg Vintage & Second Hand, Nordic Pita, Miia Magia Design, Moody Monday, Nice Day, OK Sound Records, Re-cloy, Studio Kupu, Unique Design by Maria, Vense, Walk-In-Closet

Pääsyliput 0€, narikkamaksu 4€

Lisätiedot:

Alvar Tallskog

Valkoisen Salin yrittäjä

0504679291

alvar@valkoinensali.com