Gospellegendan ja kirjailija-runoilijan taiteilijaliitto avautuu rosossaan ja kauneudessaan

Jaakko Löytty, 70, on Suomen tunnetuin gospelmuusikko. Hän kuuluu suomirockin kultaiseen sukupolveen Juicen, Daven ja muiden 1950-luvulla syntyneiden lauluntekijöiden kanssa. Näiden lauluntekijöiden musiikissa kuuluvat afroamerikkalainen musiikki, suomalainen iskelmäperinne, suomen kielen rikas käyttö sekä sukupolvikapina sodan varjossa kasvaneiden isien ja äitien arvoja kohtaan.

Se, että Löyttyä ei aina muisteta mainita suomirockin legendojen rinnalla, on perintöä 1970-luvun mustavalkoisesta ajasta, jossa niin sanottu suomigospel kulki erillään suomirockin valtavirrasta. Jälkikäteen arvioituna Löytyn gospel ja ikätovereiden rock tekivät samaa vallankumousta. Molemmissa laulettiin ihmisyyden perustunnoista suomen kielellä rockin estetiikkaan nojaten.

Laulajille ja monille lauluntekijöille Löytyn musiikki on sitäkin tutumpaa, sillä hänen kappaleitaan ovat laulaneet – tietäen tai tietämättään – useimmat suomalaiset rippikoulussa, seurakuntanuorissa tai vaikkapa hautajaisissa. Harva kuitenkaan tuntee elämää laulujen takana: Löytyn lapsuutta Afrikassa, hankalaa paluuta Suomeen, suurta rakastumista, parisuhteen karikoita, kirkollisia taisteluja, vuosia Senegalissa, hometalohelvettiä, masennuskausia ja kotoutumista körttiläisyyteen.

Kaija Pispa, 70, tunnetaan kirjoistaan ja monista aviopuolisonsa laulujen sanoituksista, kuten Kahden maan kansalaisesta. Pispa on tehnyt merkittävän uran lastenkirjallisuudessa, jossa hän on jatkanut ja uudistanut ansiokkaasti Kirsi Kunnaksen käynnistämää hulvatonta ja kielellisesti rikasta lastenrunoperinnettä. Pispa on myös kuvannut ansiokkaasti Tampereen Pispalan historiaa, jossa hänen sukunsa juuret ovat.

Löytty ja Pispa ovat olleet työtovereita ja elämänkumppaneita yli 50 vuoden ajan. Heidän luomiskertomuksessaan kohtaavat juurettomuus ja juuret, Suomi ja Afrikka, usko ja epäily sekä keskinäinen kunnioitus ja rakkaus, jotka ovat vieneet läpi hyvinkin vaikeiden vuosien.

Vuosi 2025 on Löytyn ja Pispan juhlavuosi: molemmat täyttävät 70 vuotta, ja pariskunta viettää 50-vuotishääpäiväänsä. Juhlavuotta säestää yhteiselämäkerran lisäksi Jaakko Löytyn uusi levy ja juhlakiertue. Uutuuslevyn Elämä piirtyy pientareelle nimikappaleen teksti on jälleen kerran Pispan kynästä. Pariskunnan elämästä on tekeillä myös elokuva.

Teologian maisteri Heimo Hatakka tunnetaan monipuolisena journalistina ja kirjailijana sekä eturivin artistien, kuten Anna Puun, sanoittajana. Hän on ansioitunut myös esseisti Juhani Rekolan elämäntyön tutkijana.

Heimo Hatakka: Luomiskertomus – Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan elämä. 262 s + kuvaliite 32 s. Ilmestyy 07/2025. ISBN 978-952-354-886-2.

