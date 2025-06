Kariston kesäviihteessä puutarhaterapiaa ja elokuussa uutuus Emily Henryltä

Åsa Liabäck: Siirtolapuutarhaunelmia

Ilmestyy 4.7.

Uudessa suloisessa hyvän mielen sarjassa kukoistavat pienet puutarhat ja suuret tunteet.

Toipuakseen sydänsuruista 35-vuotias Anna ostaa pienen mökin puutarhoineen kauniista siirtolapuutarhasta Etelä-Ruotsissa. Annan mökkinaapuri on terävä, iäkäs leskimies Ragnar. Tämä ottaa Annan avosylin osaksi yhteisöä ja tutustuttaa hänet muihin persoonallisiin asukkaisiin. Kesää saapuu viettämään myös Ragnarin aikuinen poika, joka saa Annan sydämen levottomaksi. Olisiko syytä kitkeä uudet tunteet ennen kuin ne alkavat rehottaa valtoimenaan?

"Varoitus: herättää voimakkaita keväisiä tunteita ja halun päästä työntämään sormet multaan." Göteborgs Posten​

Åsa Liabäck on kirjailija, perheterapeutti ja intohimoinen harrastelijapuutarhuri. Hän asuu perheensä kanssa Linköpingissä. Siirtolapuutarhaunelmia käynnistää samannimisen uuden viihdesarjan.

Kääntänyt Tuulia Vihanto.

Ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Tani.

Emily Henry: Suurenmoisen upea elämä

Ilmestyy 25.8.

Yksi uskomaton tarina, kaksi menestystä janoavaa kirjailijaa ja totuus, joka riippuu kertojasta.

Alice Scott haluaa kirjoittaa. Ja menestyä. Kun julkisuudesta kadonnut traaginen perijätär kutsuu hänet luokseen, Alice uskoo hetkensä koittaneen. Kohuperijättären saarelle on kuitenkin kutsuttu myös Pulitzer-palkittu Hayden Andersson. Perijätär panee Alicen ja Haydenin kisaamaan siitä, kumpi saa kirjoittaa hänen tarinansa.

Alice uskoo voittavansa äkäpussi Haydenin. Mutta onko heidän emäntänsä se, joka väittää olevansa? Ja mitä Alicen ja Haydenin tulisi tehdä heidän välillään kytevälle vetovoimalle?

Amerikkalainen Book-Tok-sensaatio Emily Henry on viihdekirjallisuuden supertähti. Kaikki Henryn romaanit ovat olleet kansainvälisiä myyntimenestyksiä ja New York Times -bestsellereitä ja niistä on tekeillä elokuvia. Kirjailijan edellinen teos, Hassu juttu, voitti tänä keväänä Goodreadsin äänestyksessä sekä äänikirja- että romantiikka-sarjan.

Kääntänyt Paula Takio-Pairault.

Ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Kajos.