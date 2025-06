Tulli valvoi Euroopassa vaarallisiksikin havaittujen muotisuklaiden turvallisuutta

Tulli on valvonut kevään ja alkukesän aikana kymmentä eri täytesuklaata, joita on markkinoitu Euroopan alueella Dubai-suklaina. Dubai-suklaassa on pehmeä täyte, joka sisältää pistaasipähkinää.

Muissa EU-maissa, kuten Saksassa, elintarviketurvallisuusviranomaiset ovat löytäneet Dubai-suklaista korkeita pitoisuuksia aflatoksiineja. Myös suklaiden koostumus on ollut epäselvä.

– Aflatoksiinit ovat homeen tuottamia terveydelle haitallisia aineita, joiden epäillään aiheuttavan muun muassa syöpää. Pistaasipähkinä on alfatoksiinien muodostumiselle riskialtis elintarvike, Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Savander sanoo.

Suomeen tuodut Dubai-suklaat todettiin turvallisiksi

Tulli ei ole löytänyt Suomeen alkuvuonna tuoduista Dubai-suklaista aflatoksiineja. Suklaista tutkittiin myös muita homeiden aiheuttamia haitallisia aineita ja mikrobiologista laatua. Ainoat virheet olivat tuotteiden pakkausmerkinnöissä.

– Muutamissa tuotteissa yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat oli merkitty hieman puutteellisesti tai toimijan yhteystietoja ei ollut ilmoitettu, Savander sanoo.

Tutkituista suklaista kahdeksan oli tuotu Suomeen Turkista ja kaksi Puolasta.

Makeisten valvonta on osa elintarviketurvallisuutta

Tulli on tutkinut tänä vuonna lähes seitsemänkymmenen makeisen vaatimustenmukaisuutta. Makeiset ovat olleet peräisin muista EU-maista, Aasiasta ja Turkista.

Tulli tutkii maahantuoduista elintarvikkeista muun muassa mikrobiologista laatua, torjunta-aineita, lisäaineita ja homeiden tuottamia mykotoksiineja sekä muita vierasaineita. Lisäksi Tulli valvoo elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Tutkimukset tehdään Tullilaboratoriossa.

Kuvat mediatiedotteelle