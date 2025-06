Kuningas siirtyy kunnostettavaksi

Pintakäsitellystä kuusipuusta tehdyssä veistoksessa on havaittu runsaasti halkeamia. Kustaa II Aadolf on monelle kokkolalaiselle tuttu veistos, jonka kunto on herättänyt kaupunkilaisissa huolestumista. Teoksen kunnostamista on arvioitu ja suunniteltu viime syksyn ja kevään aikana.

Kunnostusta varten veistos siirretään sisätiloihin, jossa sen annetaan rauhassa ensin tasaantua kosteudeltaan ja lämpötilaltaan. Kunnostustyön tekee teoksen luonut kuvanveistäjä Ulla Haglund, joka on erikoistunut moottorisahalla tehtyihin näköisveistoksiin.

Rakastettu veistos palaa takaisin ihmisten ihasteltavaksi kunnostuksen jälkeen. Se tullaan sijoittamaan säänsuojaan pääkirjaston tiloihin

Kuvanveistäjä Ulla Haglundin luoman veistoksen on kaupungille lahjoittanut Kokkolanseudun PohjolaNorden -yhdistys. Teos pystytettiin Englanninpuistoon Kokkolan 400-vuotisjuhlan yhteydessä vuonna 2020.