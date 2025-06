Kutsu: Mitä median pitäisi tietää anti-gender -liikehdinnästä? 26.6.

Anti-gender-liikehdintä uhkaa naisten, tyttöjen ja sateenkaari-ihmisten oikeuksia. Liike yhdistää populistisia ja uskonnollisia toimijoita ja levittää disinformaatiota systemaattisesti ja kansainvälisesti. Suomessakin liike on tunnistettu ja siitä on kirjoitettu mediassa. Mikä on median rooli ilmiön tunnistamisessa ja käsittelyssä?

Tilaisuutta juontaa toimittaja Maria Pettersson. Alustuksen anti-gender-ilmiöön antaa tutkijatohtori Julian Honkasalo Helsingin Yliopistosta. Alustuksen jälkeen on paneelikeskustelu, jossa mukana

Eveliina Mäntylä, toimittaja

Aliisa Ristmeri, toimittaja-juontaja,

Reetta Räty, toimittaja

Pertti Saloheimo, Lääkärilehden tieteellinen päätoimittaja.

Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi keskustelemaan, kyselemään ja oppimaan 26.6.2025 klo 13–14.30, Pride Housen Playground-tilaan Helsingin Kluuvikadulle.

Ilmoittautua voi alta, mutta paikalle on avoin pääsy.

