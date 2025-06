Sokos uskoo modernin tavaratalokaupan tulevaisuuteen – panostaa verkkoon ja avaa uuden myymälän Seinäjoelle

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa avaa täysin uuden Sokoksen Seinäjoen Prismakeskukseen. Sokos Seinäjoki avautuu suunnitelmien mukaan syksyllä 2026. Toimialajohtaja Iina Kalliorinne Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupasta kertoo, että myymälän valikoimaan tulee kauneuden ja hyvinvoinnin tuotteita, naisten ja miesten muotia sekä kodin ja sisustamisen tuotteita.

- Seinäjoella tuomme saman katon alle kaksi vahvaa brändiä, Prisman ja Sokoksen. Asiakkaamme haluavat helposti saavutettavia palveluita, ja nyt pääsemme tarjoamaan seinäjokisille ja kaikille eteläpohjalaisille oman Sokoksen, joka tarjoaa juuri heidän tarpeisiinsa sovitetun valikoiman ihanan Sokoksen kosmetiikkaa, pukeutumista, asusteita ja kodin tuotteita, Kalliorinne iloitsee.

Seinäjoelle avattava Sokos on järjestyksessä ketjun 22. myymälä. Sokoksia sijaitsee kattavasti eri kaupungeissa, joissa kussakin on tarjolla oman alueen kysyntään ja markkinaan sopivin valikoimakokonaisuus. Sokos Seinäjoki tulee tarjoamaan asiakkailleen laajan kattauksen eri hintakategorioiden kotimaisia ja kansainvälisiä brändejä.

- Vastaavaa valikoimaa ei ole aiemmin ollut saatavilla kivijalasta Etelä-Pohjanmaan alueella. Olen valtavan hyvilläni, että pääsemme palvelemaan asiakkaitamme uusilla ja houkuttelevilla tuotteilla juuri Seinäjoen Prismakeskuksessa, joka on asiakkaillemme jo valmiiksi mieluisa paikka käydä ostoksilla, Kalliorinne sanoo.

Ketjujohtaja Mika Laakso SOK Erikoiskaupasta ei peittele innostustaan Seinäjoen avauksesta.

- Me uskomme edelleen palvelevaan Sokos-kivijalkamyymälään, jota täydentää monipuolinen verkkokauppa – myymälänouto-palveluamme unohtamatta. Kansainvälisen verkkokaupan haastaessa markkinaa on selvää, että tilausta on luotettavalle kotimaiselle toimijalle, jonne asiakkaat löytävät luontevasti ostoksille sekä myymälään että verkkokauppaan, Laakso sanoo.

Verkkokauppa sokos.fin kehitys on ollut kuluneen vuoden aikana erittäin vahvaa, ja sen myynti on kasvanut yli 30 % edellisvuodesta. Uusimpana panostuksena Sokos tuo sekä verkkokauppaan että myymälöihin ikonisen ruotsalaisen Åhléns-tavaratalon omien merkkien valittuja tuotteita.

- Sokos-ketjussa olemme vakuuttuneita, että vahva verkkokauppa jos mikä tukee kivijalkamyymälöitä ja mahdollistaa niiden menestymisen myös nykyisessä haastavassa markkinaympäristössä. Sokos haluaa olla kauneuden, muodin ja kodin lifestyletarjonnan ykkönen – tästä pidämme kiinni niin Seinäjoella kuin kaikkialla Suomessa, Laakso lupaa.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tiedote uudesta Sokos Seinäjoesta: https://eepee.fi/ajankohtaista/