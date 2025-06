Tienvarsilla esiintyvien vieraslajien torjuntaa edistetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa

Vieraslajien torjuntaa on edistetty eri tavoin viime vuosien aikana. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualue on pilotoinut kurtturuusun ja lupiinin kansallisessa hallintasuunnitelmassa ( tarpeelliseksi mainittua alueellisen toimenpidesuunnitelman tekemistä. Alueellinen toimenpidesuunnitelma on alueellinen paikkatietotarkastelu kahden vieraslajin osalta – raportti tästä on julkaistu ja saatavilla Doria-julkaisuarkistossa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Liikenne-vastuualue on jatkanut pilottiprojektia kesällä 2024 tutkimalla kohteet maastossa ja suunnittelemalla kohdekohtaiset torjuntatoimet. Rahoitusta torjuntatoimien toteuttamiseen ei ole vielä olemassa.

Kurtturuusun torjumista on kokeiltu useilla menetelmillä maanteiden varsilla

ELY-keskus toteutti Salon ja Liedon seuduilla hoitourakassa kurtturuusujen inventointi- ja torjuntakokeilua vuosina 2022–2024. Keskeisimmät tulokset ovat tienpidon kunnossapitourakoitsijan inventointimenetelmän kehittäminen ja näivetyksen tehokkuuden selvittäminen. Näivetyksellä tarkoitetaan tässä koneellista murskausta ja risujätteen paikalleen jättöä. Kokeilusta on julkaistu opinnäytetyönä raportti.

Kokeilu jatkuu vielä 2025–2026, jonka jälkeen näivetetyt kohteet tarkistetaan viimeisen kerran. Yhteensä 4 vuoden näivetyksen tulokset selviävät syksyllä 2026. Yhteensä kahden hoitourakan alueella on näivetyskokeilun kohteena n. 5100m2 alan suuruinen määrä kohteita. Myös Paimion seuduilla on hoitourakoitsija inventoinut kurtturuusut ja niiden näivetys on alkanut.

Peittämistä on kokeiltu menetelmänä maantiellä 110 Salon Lahnajärven ja maantiellä 183 Strömman kanavan P-alueen kohdilla. Peittämismenetelmän kokeilukohteita on yhteensä 265m2. Peittäminen on osoittautunut yhdeksi tehokkaimmista torjuntamenetelmäksi erityisesti pienien ja keskisuurien kurtturuusukasvustojen kohdalla.

Kurtturuusujen poiskaivuuta ja maankaatopaikkaan vientiä on kokeiltu Laitilassa ja Uudessakaupungissa, joissa torjuttiin kaksi kurtturuusukohdetta tällä menetelmällä viime vuonna. Niiden pinta-ala oli yhteensä n. 130m2. Poiskaivuu on tehokas torjuntamenetelmä ja kokeilukohteita seurataan, jotta mahdollisista juurenpalasista tai siemenistä ei nouse uusia taimia.

Maantiellä 110 Kaarinassa on kokeilukohde, jossa kurtturuusun biologista torjuntaa kokeillaan purppuranahakkasienen (Chondrostereum purpureum) avulla. Kokeilu tehdään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tuloksia tästä on odotettavissa vuonna 2028.

Lupiinin torjumiseen on kokeiltu kitkentää

Komealupiinin osalta on torjuntaa tehty kitkemällä mt 12227 (Oinasjärventie) Salon Kiikalassa. Torjunnan tarkoituksena on turvata tienvarsiympäristön arvokkaat luontoarvot. Kitkentää on tehty vasta kerran, ja ensimmäinen kitkentäkerta ei vielä poistanut lupiinia. Toinen kitkentäkerta suoritettiin toukokuun lopulla. Muilla kuin luontoarvoympäristöissä lupiinia ei voida resurssien puutteessa torjua.

Lupiinien torjunnassa keskeistä on ehkäistä lajin leviämistä nykyistä laajemmalle ja etenkin niille tiejaksoille, joilla lupiinia ei vielä esiinny. Niittoajankohdat on porrastettu tien viherhoitoluokan mukaisesti. Lupiinin leviämistä on pyritty hillitsemään lisäämällä niittoa tietyillä tiejaksoilla. Tietyille tiejaksoille on lisätty yksi niittokerta, joka tehdään ennen juhannusta. Tällä pyritään siihen, etteivät lupiinit ehdi tuottamaan siementä.

Väyläviraston ja ELY-keskusten noudattamat toimintaperiaatteet tiealueiden viherhoidossa (niitot, vesakonraivaus) on kompromissi, jossa on otettu huomioon liikenneturvallisuus, luonto ja taloudelliset seikat. Nykyisillä taloudellisilla resursseilla ei ole mahdollista ajoittaa niittoja vuosittain jatkuvasti muuttuvien kasvuolosuhteiden mukaan siten, että niittoajankohta olisi aina lupiinin torjunnan kannalta paras, mutta samalla luonnonvaraisten kasvien kannalta suotuisa.

Työ vieraslajien torjumisen eteen jatkuu

Varsinais-Suomen ELY-keskus jatkaa aktiivista vieraslajien torjuntatyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vaikka rahoitus torjuntatoimien laajamittaiseen toteuttamiseen puuttuu toistaiseksi, kokeilut ja pilotit tarjoavat arvokasta tietoa tehokkaista menetelmistä. Tuloksia seurataan ja arvioidaan jatkossa, ja tavoitteena on kehittää vaikuttavia ja resurssitehokkaita torjuntastrategioita.

