Espoolaisen Ville Keräsen esikoisromaani Gämpleri-romaani kysyy, mistä olet valmis luopumaan saavuttaaksesi tavoitteesi?

Ville Keräsen romaani Gämpleri on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Aki Peltokallio myy elektroniikkaa Gigantissa, kunnes hänen rutiineja täynnä olevaan elämäänsä syttyy uusi rakkaus, pokeri. Ensin se on vain leikkiä, mutta vähitellen siitä tulee hänen elämänsä tärkein sisältö. Peli tarjoaa hänen elämänsä sisällön, jatkuvaa dopamiinia ja yllättäviä käänteitä. Millaisiksi pokeripiirit kilpailun kovetessa lopulta muodostuvat? Tarjoaako pokeri kenties pakotien keskiluokkaisuudesta ja tylsyydestä vai onko kyse jostain ihan muusta? Onnea etsiessään Aki oppii peliä, mutta oppiiko hän sietämään myös musertavia

tappiojaksoja? Mikä on lopulta onnellisuudesta maksettava hinta?



Ville Keränen on espoolainen rakennusalan ammattilainen ja aktiivinen pokeriharrastaja, jolla

on sekä netti- että livepokerin suomenmestaruudet. Gämpleri on Keräsen ensimmäinen julkaistu kaunokirjallinen teos.

KERÄNEN, VILLE : Gämpleri

296 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789524171502

Ilmestymisaika: Toukokuu 2025

