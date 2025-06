Uusi yhtiörakenne toi kasvua ja vaikuttavuutta – Tampere-talo-konserni teki positiivisen tuloksen ja toi 98 miljoonaa euroa tuloa Tampereelle

Vuosi 2024 oli Tampere-talo-konsernille uuden alun ja määrätietoisen kehittymisen vuosi. Uusi konsernirakenne on mahdollistanut kasvun ja vaikuttavuuden vahvistamisen kummallekin yhtiölle. Tampere-talo-konsernin vuoteen 2023 vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi merkittävästi ja konserni saavutti hyvän tuloksen.

Tampere-talo Oy:n tytäryhtiö Talo Events Oy tukee ja rahoittaa emoyhtiönsä toimintaa. Vuonna 2024 Talo Events Oy maksoi emoyhtiölle käyttämistään tiloista ja ostamistaan palveluista yhteensä 2,42 miljoonaa euroa.

"Tytäryhtiön liiketoiminnan kasvun ansiosta olemme kyenneet kehittämään ja laajentamaan Tampere-talon yleishyödyllistä taidetoimintaa aikana, jolloin julkinen tuki kulttuurille on vähentynyt. Samalla kun monet kulttuurilaitokset ovat joutuneet supistamaan toimintaansa ja vähentämään henkilöstöään, olemme pystyneet tarjoamaan kulttuurin hyvinvointivaikutuksia yhä laajemmalle yleisölle", kertoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.



Tapahtumatuloa alueelle 98 miljoonaa euroa

Tampere-talo-konsernin tapahtumissa ja sen operoimissa tapahtumatiloissa vieraili vuonna 2024 yhteensä 552 506 kävijää. Konserni edistää kulttuurin ja tapahtumien saavutettavuutta tarjoamalla myös maksuttomia tapahtumia sekä Tampere-talossa että sen ulkopuolisissa tapahtumissa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 37 063 asiakasta.

Tampere-talo-konsernin teettämä Advisory Board for Arts -organisaation tuore vaikuttavuustutkimus osoittaa, että Tampere-talo-konsernin tapahtumilla on merkittävä taloudellinen vaikutus: vuonna 2024 ne toivat Tampereen talousalueelle yhteensä 98 miljoonaa euroa. Yhtiön tuottama talousvaikutus on kasvanut viidessä vuodessa lähes 50 prosenttia. Tutkimuksen tulokset havainnollistavat konkreettisesti, miten merkittävä vaikutus konsernilla ja sen tapahtuma- ja kulttuuritoiminnalla on alueen työllisyyteen, elinvoimaan ja vetovoimaan.



Lisätietoja:



Tampere-talo-konsernin liiketoiminta ja talous



Paulina Ahokas

Toimitusjohtaja

Tampere-talo-konserni

Puh. +358 40 551 1551

paulina.ahokas@tampere-talo.fi



Talousvaikutustutkimus



Tiia Välimäki

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Tampere-talo-konserni

Puh. +358 40 647 7164

tiia.valimaki@tampere-talo.fi



Täydentävät tiedot konsernin liiketoiminnasta:





Tampere-talo Oy – yleishyödyllistä kulttuurityötä kansainvälisellä otteella

Tampere-talo Oy:n tehtävä on edistää kulttuuria ja tuottaa kansainvälisen tason taide-elämyksiä laajalle yleisölle. Vuoden 2024 kohokohtia olivat mm. La Traviata -oopperatuotanto, John Howen taidenäyttely, Taru Sormusten Herrasta -yhteistuotanto Tampereen Teatterin kanssa sekä Talossa Samuli Putro -festivaali.

Yhtiön liikevaihto oli 9,0 miljoonaa euroa ja virallinen tulos 0,00 €, vaikka toiminta itsessään olisi ollut tappiollista ilman konserniavustusta. Tampere-talo Oy:n toiminta on luonteeltaan yleishyödyllistä, ja tavoite toiminnan sekä kulttuurin saavutettavuudesta näkyi esimerkiksi maksuttomina tapahtumina ja monipuolisina ohjelmasisältöinä.

Tampere-talo Oy sai Tampereen kaupungilta toiminta-avustusta 746 000 euroa vuonna 2024. Avustus kohdentui erityisesti taidetoimintaan, lasten tapahtumiin sekä maksuttomiin yleisötilaisuuksiin, kuten Aulaklubeihin, Teetansseihin ja Puistokonserttiin. Lisäksi vuosittainen Tampereen Oopperan tuotanto sai omaa toiminta-avustusta 194 000 euroa. Tällainen julkinen kulttuurirahoitus on kansainvälisesti yleinen käytäntö, ja se on tärkeä mahdollistaja kulttuurin saavutettavuuden ja monipuolisuuden edistämisessä myös Suomessa.

Tampere-talo Oy:n toimintaa tukee myös Jane ja Aatos Erkon säätiön kaksivuotinen avustus, joka mahdollistaa Tampereen Oopperan ja kamarimusiikkitoiminnan kehittämisen.





Talo Events Oy – tapahtumia ja elämyksiä muuallakin kuin Tampere-talon tiloissa

Talo Events Oy on tapahtuma-alan yritys, joka vuokraa Tampere-taloa ja Tuulensuun Palatsia B2B- ja B2C-tilaisuuksiin, järjestää yritystapahtumia ja kongresseja ympäri Suomen sekä tuottaa konsertteja, kiertueita ja muita yleisötapahtumia Tampere Live -aputoiminimellään. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa ja tulos 570 000 euroa.

Vuonna 2024 Talo Events Oy järjesti 365 tapahtumaa, joissa oli yhteensä noin 180 000 kävijää. Vuoden 2024 kohokohtia olivat muun muassa Tuulensuun Palatsin lukuisat kulttuuri- ja yritystapahtumat, Nokia Arenalla järjestetty Iskelmä Gaala sekä suuret B2B-tapahtumat aina yritysjuhlista kansainvälisiin kongresseihin ja seminaareihin.

Tampere-talo Oy omistaa Talo Events Oy:n sataprosenttisesti. Talo Events Oy toimii täysin tulorahoitteisesti, eikä sen toimintaan kohdistu lainkaan julkisen sektorin avustuksia. Yhtiö maksaa emoyhtiöltään ostamistaan palveluista ja resursseista markkinaehtoisen hinnan. Vuonna 2024 Talo Events Oy maksoi emoyhtiölle tiloista ja ostopalveluista yhteensä 2,42 miljoonaa euroa. Näillä tuloilla Tampere-talo Oy rahoitti osaltaan yleishyödyllistä taide- ja kulttuuritoimintaa.



Mikä on Advisory Board for the Arts?

Advisory Board for the Arts (ABA) on kansainvälinen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tietoa ja analyyseja taide- ja kulttuurialan päätöksenteon tueksi. Tampere-talo-konsernin talousvaikutustutkimuksen lisäksi ABA on tehnyt vastaavia selvityksiä useille kulttuurialan toimijoille eri puolilla maailmaa, kuten Sydneyn oopperatalolle.

Lue lisää: https://www.advisoryboardarts.com/