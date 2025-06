Marit af Björkesten Yleisradion toimitusjohtajaksi

Marit af Björkesten työskentelee tällä hetkellä Ylen Strategia ja palvelut -yksikön johtajana ja toimitusjohtajan varahenkilönä. Hän vastaa mm. yhtiön strategisesta suunnittelusta, digitaalisista palveluista ja niiden kehittämisestä, tekoälyn vastuullisesta hyödyntämisestä, kokonaisasiakkuudesta, lakiasioista sekä yhteiskuntasuhteista.

Hänellä on pitkä kokemus median ja journalismin johto- ja päällikkötehtävistä. Af Björkesten on ollut Yleisradion johtoryhmässä vuodesta 2012. Hän on työskennellyt Ylellä mm. Svenska Ylen johtajana ja vastaavana toimittajana sekä Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vt. johtajana ja vastaavana toimittajana. Ennen Yleisradiota af Björkesten työskenteli Hufvudstadsbladetissa useissa eri tehtävissä mm. varapäätoimittajana ja pääkirjoitustoimituksen esihenkilönä. Koulutukseltaan hän on VTM.

“Toimitusjohtajaehdokkaita mitattiin ensi sijassa neljän kriteerin kautta. Ne olivat ymmärrys digitaalisesta teknologiasta, yhteiskunnalliset verkostot sekä pätevyys muutoksen ja ihmisten johtamisessa. Hallitus arvioi, että Marit af Björkestenin näkemys tulevaisuudesta, kansainväliset suhteet ja näytöt strategiatyössä ovat vakuuttava vastaus tähän. Hän tuntee henkilöstön, Yleen kohdistuvat julkisen palvelun vaatimukset ja kaupallisen medialiiketoiminnan tilan”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen.

“Vaikea kuvitella innostavampaa tehtävää. Olen erittäin motivoitunut kehittämään Yleä niin, että pärjäämme kiihtyvästi muuttuvassa mediamaailmassa ja viemme yhdessä pian satavuotiaan Ylen vahvana uudelle vuosisadalle. Muutoksen johtaminen on aina ollut urani keskiössä. Tässä tehtävässä saan todellakin käyttöä kaikelle sille mitä olen oppinut mediasta, journalismista, yhteiskunnasta, kulttuurista, ihmisten johtamisesta ja teknologisesta kehityksestä”, af Björkesten kertoo.

Yleisradion toimitusjohtajalla on ensisijainen vastuu Yleisradion strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Hän vastaa hallitukselle toiminnan tuloksellisuudesta ja huolehtii myös Ylen hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa. Ylen sisältöpäätökset kuuluvat Ylen vastaaville päätoimittajille.

“Vaatimuslista Yleisradion toimitusjohtajalle on poikkeuksellisen laaja. Hänen on tunnettava taloutta, mediaa, politiikkaa, teknologiaa, huoltovarmuutta, journalismia, draamaa, urheilua ja kulttuuria. Hänellä on oltava selkeä tulkinta yleisön odotuksista ja toiminnan tehokkuudesta”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Apunen.

“Hyvin epävarmassa maailmantilanteessa Ylen pitää olla rakentava, luotettava ja kokoava voima, vastavoima sirpaleisuudelle ja väärälle tiedolle - ja tällä tavalla vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa. Aivan yhtä tärkeää on mielestäni, että olemme osa suomalaisten arkea ja kulttuuria ja lisäämme ymmärrystä sekä toisistamme että maailmasta laajemmin. Olemme juuri päivittäneet strategiamme, jonka valinnat viitoittavat hyvin tulevien vuosien suuntaa”, sanoo toimitusjohtajaksi nimitetty af Björkesten.

Yleisradio toteuttaa parhaillaan kustannussäästöohjelmaa. Parlamentaarisen työryhmän edellyttämät säästöt tarkoittavat kokonaisuudessaan 66 miljoonan sopeutusta vuosina 2025–2027.

“Ylellä on takana rankka leikkausten vuosi, mutta tiedän että yleläisillä on edelleen erittäin laajaa osaamista, kykyä ja halua tuottaa jopa maailman parasta julkista palvelua, ja myös pyrkimys kehittyä jatkuvasti yhdessä tarvittuun suuntaan”, sanoo af Björkesten.

“Marit af Björkesten on tiimipelaaja. Uskon hänen vievän joukkuettaan eteenpäin niin, että kymmenen vuoden päästä voimme arvioida Ylen tekemiä valintoja ilman turhia selityksiä”, hallituksen puheenjohtaja Apunen jatkaa.

Yhtiön hallitus haki uutta toimitusjohtajaa sekä suorahaun, että julkisen haun kautta. Hakijoita ja tehtävästä kiinnostuneita oli useita kymmeniä. Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila jatkaa tehtävässään uuden toimitusjohtajan aloittamiseen saakka.

