Keskimaa järjestää elokuussa yhteistyössä JJK:n kanssa lastentapahtuman Lounaispuistossa

− Juhlavuotemme kunniaksi Jyväskylän Lounaispuisto täyttyy ilosta ja yllätyksistä lauantaina 23.8.2025. Haluamme juhlavuotenamme ilahduttaa keskisuomalaisia asiakkaitamme monin eri tavoin ja tämä lastentapahtuma on yksi näistä iloisista teoistamme tänä vuonna, toteaa Osuuskauppa Keskimaan viestintä- ja markkinointijohtaja Noora Luoma.

Lounaispuistossa järjestettävässä tapahtumassa on luvassa monipuolista ohjelmaa lapsille. Tapahtumassa esiintyvät lastenohjelmista tutut poliisihahmot Maltti ja Valtti laulaen ja jutustellen tärkeistä elämänohjeista. Paikalla ovat myös Pipsa Possu ja Jyri Possu -hahmot, jotka tapaavat pieniä fanejaan. Sairaalaklovni Herra Höplä vierailee myös tapahtumassa viihdyttämässä lapsia.



JJK järjestää lastentapahtuman Harjurokin yhteydessä toista kertaa. Tänä vuonna tapahtumapaikkana on poikkeuksellisesti Harjun sijaan Lounaispuisto.

− JJK on innoissaan saadessaan järjestää lapsille ja lapsiperheille suunnatun tapahtumapäivän jo toista kertaa ennen illan Harjurokki-tapahtumaa, joka on suunnattu aikuisille. Viime vuonna tämä lastentapahtuma toteutettiin ensimmäistä kertaa Harjulla, ja siitä tuli suuri menestys. Tänä vuonna Keskimaa mahdollistaa tapahtuman järjestämisen. Harjun ollessa remontissa, tapahtumapaikaksi on valittu Lounaispuisto, jonka keskeinen sijainti Jyväskylän keskustassa houkuttelee varmasti lapsiperheitä paikalle. Ohjelma on suunniteltu erityisesti nuoremmille lapsille, mutta se tarjoaa viihdykettä myös vanhemmille lapsille ja heidän vanhemmilleen, kertoo tapahtumasta vastaava JJK:n myynti- ja markkinointijohtaja Joni Vesalainen.

Lounaispuistossa 23.8.2025 järjestettävään maksuttomaan lastentapahtumaan odotetaan saapuvan noin 2000 vierasta. Tapahtuman ohjelma on suunniteltu siten, että pääesiintyjien lavaesitykset toistetaan päivän aikana kahdesti, jotta mahdollisimman moni perhe voi nauttia esityksistä oman aikataulunsa mukaisesti.

− Tavoitteenamme on tarjota perheille joustavat mahdollisuudet osallistua tapahtumaan heidän päivärytminsä mukaisesti. Ohjelma on suunniteltu siten, että perheet voivat nauttia esityksistä joko heti klo 12 alkaen tai saapua myöhemmin klo 14 tapahtuman loppuosaan. Alueella on lisäksi tarjolla toiminnallista oheisohjelmaa, jatkaa Noora Luoma.

Osuuskauppa Keskimaa mahdollistaa ilmaistapahtuman lapsiperheille. Lastentapahtuman käytännön järjestämisestä vastaa JJK Jyväskylä ry. Tapahtuman tarkempi ohjelma julkaistaan elokuussa.