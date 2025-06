Turun yliopisto, Utsjoen kunta ja Saamelaiskäräjät tiivistävät yhteistyötään

WHO nostaa suomalaisen tutkimuksen esimerkiksi: Omavastuun korotus vaikeutti diabeteshoitoa 24.6.2025 08:39:16 EEST | Tiedote

Maailman terveysjärjestö WHO on nostanut esiin Suomen tapauksen esimerkkinä siitä, miten pieneltä vaikuttava muutos lääkekorvausjärjestelmässä voi johtaa merkittäviin vaikutuksiin potilaille. WHO varoittaa päättäjiä lääkkeiden omavastuiden haitoista pitkäaikaissairauksien hoidossa. Suositus perustuu pääosin kuuteen tutkimukseen, joissa tarkasteltiin Suomessa vuonna 2017 tehdyn lääkeomavastuun korotuksen vaikutuksia potilaille.