Ville Niinistö: Gazan tuho jatkuu Euroopan johtajien tultua Netanjahun manipuloimiksi

– Käynnistämällä laittomat iskut Iraniin Netanjahu sai EU-maat vaikenemaan Gazasta ja Yhdysvallat mukaansa. Tänään aamulla Israel ja Iran ovat sopineet tulitauosta. Se on hyvä asia. Silti kuin sattumalta tulitauko on sovittu päivää sen jälkeen EU-maiden ulkoministerit lykkäsivät kuukaudella minkään Israel-rajoitteiden asettamista sen Gazassa tekemien siviileihin kohdistuvien sotarikosten takia, Niinistö sanoo.

– Tämä on Euroopan hallituksilta häpeällistä vastuunpakoilua, jossa peluri Netanjahu manipuloi näitä Yhdysvaltain linjaa hännysteleviä hallituksia. Netanjahu sai jälleen kuukauden lisäaikaa jatkaa kansanmurhan toteuttamista Gazassa ilman seuraamuksia Euroopasta. Suomen ulkopoliittisen johdon olisi tullut ymmärtää miten heillä pelataan ihmishenkien kustannuksella, Niinistö sanoo.

Ennen iskuja Iraniin Israelin hallitus oli myös sisäisesti vaarassa kaatua. Ulkoisen uhan luominen auttoi Netanjahun jälleen pitämään paikkansa.

– Netanjahu saa pidettyä oman hallituksensa pystyssä ulkoisen uhan kautta. Näin Gazan ihmishengillä pelataan valtapeliä. Euroopan on vaadittava Israelia lopettamaan laittomuudet Gazassa ja varmistettava kansainvälisen avun pääsy perille rajoittamatta ja välittömästi. Muutoin Israelille on asetettava välittömästi tiukat pakotteet ja asekauppa sekä EU-Israel assosiaatiosopimus on jäädytettävä. EU-maiden ulkoministerit eivät tähän päätökseen nyt kyenneet, mutta uusi kokous on aikaistettava pikaisesti, Niinistö sanoo.

Niinistö muistuttaa, että Suomen kaltaisen pienen maan etu on sääntöperustainen maailmanjärjestys. Nyt se järkkyy.

– Suomelle on oltava tärkeää että kansainvälistä oikeutta kunnioitetaan, eikä vahvimman oikeudella voi kävellä sen yli mistään syystä. Muutoin viidakon lait vallitsevat. Maailma on menossa pahasti pimeään suuntaan, jossa suursotien riskit kasvavat. Iran ei voi saada ydinasetta, mutta se ei silti tee Israelin ja Yhdysvaltain iskuista laillisia. Ne rikkoivat iskuillaan kansainvälistä oikeutta. Israelin motiivi oli osin sisäpoliittinen ja huomion kääntämistä pois Gazasta. On iso vaara että pommitukset saavat Iranin vain päättäväisemmin tavoittelemaan ydinasetta. Se ei ole Suomen eikä arvojemme etu. Oma moraalinen kompassimme täytyy säilyttää oman linjamme ohjenuorana, Niinistö sanoo.