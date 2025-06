Rukan Break Sokos Hotellin suunnitelmat etenevät Kuusamossa – rakentaminen käynnistyy syksyllä 2025

Kuusamon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.5. hyväksynyt Break Sokos Hotellin rakentamisen mahdollistavan asemakaavan ja nyt kaava on saanut lainvoiman. Arinan hallitus on tehnyt hotellihankkeesta investointipäätöksen, joten uuden Break Sokos Hotellin rakentaminen alkaa alkusyksyllä 2025.

– Olemme erittäin iloisia siitä, että hankkeen valmistelu on edennyt suotuisasti ja hyvässä yhteistyössä Kuusamon kaupungin kanssa. Uskomme, että tämä investointi tulee vaikuttamaan myönteisesti alueen elinvoimaisuuteen, luoden uusia työpaikkoja ensin rakennusalalle ja myöhemmin hotellikokonaisuuden valmistuttua matkailu- ja ravintola-alan ammattilaisille, sanoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

– Uusi Break Sokos Hotel tulee vastaamaan erinomaisesti Ruka-Kuusamon alueen kasvavaan kysyntään ja tarjoaa asiakkaille lisää elämyksellisiä majoitus- ja ravintolavaihtoehtoja. Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkealaatuisia palveluita, jotka vastaavat sekä kotimaiseen että kansainväliseen matkailutarpeeseen. Teemme vahvaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa matkailun kehittämiseksi ja uuden kapasiteetin avulla varmistamme, että Ruka-Kuusamo destinaation houkuttelevuus kasvaa tulevaisuudessa, toteaa Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Valmistuttuaan hotelli- ja ravintolakokonaisuus tulee tarjoamaan töitä ympärivuotisesti 50 ja sesonkiaikaan yli sadalle matkailu- ja ravitsemisalan ammattilaiselle. Rakennushankkeen työllistämisvaikutus noin 250 henkilötyövuotta.

Hanketta on edistetty tiiviissä yhteistyössä jo lähes puolentoista vuoden ajan Kuusamon kaupungin kanssa.

– Kuusamolaisten ja Kuusamon kaupungin kannalta Arinan investointi on loistava hanke ja tukee koko Ruka-Kuusamo alueen kasvua, kommentoi kaupunginjohtaja Jouko Manninen.

– On hienoa, että pitkään valmisteltu hanke käynnistyy. Yhteistyö on toiminut hienosti Arinan ja kaupungin toimijoiden kesken. Alueella on jo aloitettu nykyisen infran siirtotyöt ja rakentamisaikana tulee luonnollisesti joitakin erityisjärjestelyitä alueen toimintoihin ja liikkumiseen. Näistä tiedotetaan erikseen hankkeen edetessä, ja pyrimme omalta osaltamme varmistamaan, että työt etenevät mahdollisimman sujuvasti, jatkaa yhdyskuntajohtaja Jarkko Tammi.

– Odotamme innolla, että pääsemme toteuttamaan Rukalle oululaisen PAVE Arkkitehtien suunnittelemaa Break Sokos Hotellia. Rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu suomalainen perheyritys Hartela Pohjois-Suomi Oy ja talotekniikan osalta kumppaniksi on valittu ARE Oy, Junnikkala-Alho kertoo.

Faktoja Sokos Hotel Rukasta: