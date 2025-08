Arvuuttelu alkakoon! Tässä ovat uudet Masked Singer Suomi -hahmot

Syksyn lauantai-illat on pelastettu, sillä yllätyksillä lastattu, Ile Uusivuoren kipparoima Masked Singer Suomi on taas täällä! Tutut etsiväneropatit Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin ovat vuoden vanhempia, viisaampia ja etenkin valmiimpia hyppäämään arvausten valtamereen yhdessä vierailevien etsivävahvistusten kanssa. Koko perheen suosikkiohjelma palaa MTV Katsomoon ja MTV3-kanavalle lauantaina 6.9. klo 19.30.

Vierailevina etsivinä nähdään aiempina kausina hahmopukujen alta paljastuneet Mikko Silvennoinen, Viki ja Köpi, Niko Saarinen, Gogi Mavromichalis, Lenni-Kalle Taipale, Veronica Verho, Atte Kilpinen, Nelli Matula, Paula Noronen, Juuso Karikuusi, Kiti Kokkonen ja Sami Hedberg. Vierailevan etsivän pesti ei ole helppo, sillä he lähtevät arvailuun joka viikko puhtaalta pöydältä, vailla tietoa aiempien viikkojen tapahtumista. Joskus se toki tuntuu olevan hahmojen tunnistamisessa jopa etu, että taakkana ei ole vanhojen vihjeiden painolastia.

Etsivät saavat uudella kaudella myös ennennäkemätöntä valtaa, sillä heidän pöydälleen on tuotu Poista maski -nappi, jota he saavat painaa kerran kauden aikana, mikäli ovat yhteistuumin aivan varmoja siitä, kuka maskina takana on. Mikäli he arvaavat oikein, joutuu kyseinen hahmo poistamaan maskinsa välittömästi. Jos arvaus puolestaan on väärin, pääsee hahmo suoraa jatkoon kulkematta äänestyksen kautta. Napin painaminen saa kuitenkin aikaan seurauksia, joita etsivät eivät olleet ihan loppuun saakka miettineet.

Masked Singer Suomen seitsemäs kausi on pullollaan toinen toistaan loisteliaampia esityksiä, yllättävämpiä paljastuksia, tietämisen riemua ja epätoivoista arvailuhaparointia. Kaudella nähdään myös se, kuka tippuu tuolilta ja kuinka monta ennennäkemätöntä käännettä on mahdollista saada mahtumaan 12 jaksoon. Pidä maskistasi kiinni ja ole valmis yllättymään!

Pelastakaa Lasten Joulu -jakso tuo kolme jouluista hahmoa lavalle

Masked Singer Suomi: Pelastakaa Lasten joulu -erikoisjakso on houkutellut maskien taakse kolme tähtiluokan esiintyjää, jotka ovat valmiina antamaan aikaansa ja osaamisensa auttaakseen kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä. Jaksossa Kynttilä, Lahjasäkki ja Pipari loihtivat tutuista joululauluista yllätykselliset versiot, jotka saavat etsivät haukkomaan henkeään.

Viime kaudelta tuttu Poro eli Olli Herman starttaa jakson poromaisen räjäyttävällä esityksellä ja vierailevana etsivänä nähdään Marja Hintikka. Jouluinen erikoisjakso esitetään uuden Masked Singer Suomi -kauden päätteeksi.

Tutustu tulevan kauden uusiin hahmoihin – yksi heistä on aiemmin mukana ollut henkilö!

Hai

Pinkkinä ja turkoosina kimalteleva glitter-hai diskopalloineen on kaikkea muuta kuin pelottava näky. Vaikka Hain hymy paljastaa terävät hampaat, hän on lähtenyt Maskediin puhkuen pelkkää iloa, riemua ja leikkisyyttä. Hän tempaa myös Masked Singerin tanssijat mukaan leikkeihinsä ja ui takuulla lapsikatsojien sydämiin.

Haisunäätä

Mustavalkoista eleganssia edustava Haisunäätä on tyylikäs söpöilijä, joka on selvästi ottanut asiakseen erityisesti Benjaminin hurmaamisen. Haisunäätä saakin vihjeillään koko etsivistön päät pyörälle, Benjaminin punastumaan ja muut etsivät vähän mustasukkaisiksi. Nähtäväksi jää, johtaako Haisunäädän flirtti etsiviä enemmän oikeaan vai väärään suuntaan.

Kameleontti

Kameleontit tunnetaan yleisesti erityisesti värinvaihtokyvystään, eikä Masked Singerin Kameleontti ole siinä poikkeus. Lavavaloissa upeasti sädehtivän, monivärisen pukunsa lisäksi myös Kameleontin ääni on hämmentävän taipuisa ja muuttaa muotoaan eri genrejen välillä. Minne ikinä Kameleontti meneekin, tuo hän mukanaan hyvät bileet ja aimo annoksen hämmennystä.

Kukkakärpänen

Trooppisen kukan päälle lennähtänyt Kukkakärpänen kohahduttaa yleisöä aina lavalle astellessaan, sillä hänen upea led-hameensa on jotain, mitä Masked -lavalla ei ole ennen nähty. Kukkakärpänen tuo kirjaimellisesti valon tullessaan – sekä kukkahameessaan että puvun sisältä tihkuvassa karismassaan.

Kulkukoira

Kaikkien koiraihmisten rakkauden kohde, resuinen ja rähjääntynyt Kulkukoira saattaa näyttää nuhjuiselta, mutta sisimmältään hän on kaikkea muuta! Tunteisiin vetoavat esitykset ja niiiiiiiiin tuttu ääni herättää etsiväpöydän takana tunteita laidasta laitaan, eikä olisi maailman seitsemäs ihme, jos joku etsivistä tarjoaisi tälle Kulkukoiralle ihan oikean kodin.

Mansikki

Tämä lehmä on syntynyt viihdyttämään ja tanssittamaan omien sanojensa mukaan koko maailmaa. Masked Singer Suomi on ennenkin voitettu laitumelta karkaamalla ja Mansikki lähtee kisaan samalla taktiikalla. Mansikki on valinnut pelkästään jalan alle meneviä kappaleita, jotka ovat omiaan edistämään hänen tavoitteitaan ja saa varmasti kotikatsojatkin tanssimaan.

Merenneito

Tämä eteerinen merien kaunotar lumoaa etsivät ja yleisön taianomaisella lauluäänellään. Merenneito tihkuu mystiikkaa ja vie etsivät mennessään arvausten valtamereen, jossa räpiköiminen ei tunnu olevan ihan helppoa. Jotain taikaa tässä hahmossa on, sillä hän saa etsivät uskomaan, että Masked Singerissä mikä tahansa on mahdollista.

Papparainen

Tämä hahmo astelee lavalle haparoivin askelin ja käyttää hyväkseen tilaisuuden istahtaa aina, kun sellainen tarjoutuu. Musiikki saa Papparaisen lanteet kuitenkin letkeästi liikkeelle ja korkea ikä ei tunnu painavan lainkaan, kun rytmi menee jalan alle. Papparaisen maskin alle kätkeytyy yhdistelmä vanhaa viisautta ja notkeaa nuorekkuutta.

Paviaani

Rap-skenestä ammentava Paviaani on kauden katu-uskottavin hahmo, joka ottaa lavan haltuun itsevarmoin ottein, vaikka todellisuudessa onkin siellä epämukavuusalueellaan. Joskus ihmiselle, tai tässä tapauksessa Paviaanille, tekee kuitenkin hyvää ravistella totuttuja toimintamalleja, varsinkin jos siihen on hyvät motiivit.

Pierumies

Mikä voisikaan olla parempaa, kuin supersankari, jonka supervoimat ovat kaasuissa? Pierumies on hahmo, joka onnistuu yhdistämään alakouluikäisten huumorintajun ja keski-ikäisten naisten musiikkimaun. Jenni Poikelus ilmoittautuu Pierumies fan clubin puheenjohtajaksi alta aikayksikön ja toivoo, ettei tämä hahmo ikinä paljastuisi.

Poni

Ponin ulkokuori saattaa olla hempeän vaaleanpunainen, mutta hänen asenteessaan on koko sateenkaaren kirjo. Poni ei ole tullut paikalle vain näyttääkseen ihanalta vaan ylittääkseen itsensä ja näyttääkseen maailmalle, että jokainen voi tehdä juuri niitä asioita, joita itse haluaa ja joihin uskoo.

Riiviö

Sympaattinen ja sydämet sulattava Riiviö on tupsahtanut lauantai-iltoihin suoraa ulkoavaruudesta. Kaikki maan tavat eivät ole hänelle vielä tuttuja, mutta hän on tullut hyvin aikein ja valmiina rakastamaan kaikkia ja kaikkea. Nimensä mukaisesti Riiviöllä on jatkuvasti pilke silmäkulmassa ja Ilellä onkin välillä täysi työ pitää hänet aisoissa etsivöinnin ajan.

Pudonneiden hahmojen paljastuskuvat:

Pääset lataamaan pudonneiden hahmojen kuvat ilman maskia jaksojen esityksen jälkeen täältä.





Ohjelman MTV:lle tuottaa Fremantle Finland.

Masked Singer Suomi lauantaisin 6.9. klo 19.30 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Seuraa Masked Singer Suomea:

#maskedsingersuomi

Instagram: @maskedsingersuomi

TikTok: @maskedsingerfi @mtv3suomi, @mtvkatsomo

Facebook: @mtv3suomi, @mtvkatsomo

X: @mtv3suomi, @mtvkatsomo