Blogi: Ruokamenojen osuus kokonaiskulutuksesta säilynyt yllättävänkin vakaana

Ruuan eli elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien suhteellinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista pysyi viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan likimain edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2024 ruokamenojen osuus kulutusmenoista oli 12,7 prosenttia ja vuonna 2023 12,5 prosenttia.

Osuus on pysynyt 2000-luvun mittaan yllättävänkin vakaana ottaen huomioon, että ruuan hinta on noussut yleistä inflaatiokehitystä nopeammin. Hinnan nousua on kompensoitu kulutusta muuttamalla ja sopeuttamalla: on ostettu edullisemman kategorian tuotteita ja hyödynnetty tarjouksia. Ruokakulujen suhteellisen osuuden säilymiseen vakaana on vaikuttanut myös se, että kokonaiskulutus on kasvanut esimerkiksi asumisessa.

Kotitalouksien ruokamenot kasvoivat viime vuonna 670 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa keskimäärin 227 euroa lisää kotitaloutta kohden eli noin 19 e kuukaudessa. Ruokaa kulutetaan myös kahvila-, ravintola- ja muissa ateriapalveluissa. Ostettujen palveluiden määrä pysyi likimain edellisvuoden tasolla, mutta arvo kasvoi hieman hintojen noustua.

Valmisruokien kulutus kasvaa

Valmisruokien kulutuksen kasvu on keskeisiä muutostrendejä. Valmisruokien osuus ruokamenoista on viime vuosina noussut ja on jo 8 prosenttia. Vuonna 2024 kotitaloudet käyttivät valmisruokiin 154 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna, ja kasvu johtui nimenomaan kulutusmäärän lisääntymisestä, ei hintojen noususta.

Huomionarvoista on myös kauran kulutuksen selkeä kasvu. Vuonna 2024 sitä kulutettiin Luonnonvarakeskuksen Ravintotaseen mukaan 12 kiloa henkeä kohden. Kaurabuumia ovat vauhdittaneet kiinnostus hyvinvointiin, kasvipohjaisiin tuotteisiin ja laajentunut tuotetarjonta.

Lihan kokonaiskulutus on vähentynyt kymmenessä vuodessa noin kilolla henkeä kohden, mutta lihalajien välillä on tapahtunut muutoksia: sianlihan kulutus on laskenut 21 prosenttia ja naudanlihan 8 %, kun taas siipikarjanlihan kulutus on kasvanut huimat 42 %. Nestemäisten maitotuotteiden, erityisesti maidon, kulutus on ollut laskeva, mutta maitopohjaisten välipalojen, kuten maustettujen rahkojen, kulutus on kasvanut.

Ruuan hinta kääntyi taas nousuun

Vuosien 2022 ja 2023 aikana ruuan hinta nousi noin viidenneksellä, mutta viime vuonna hintakehitys pysähtyi. Tänä vuonna ruuan hinta näyttää jälleen kääntyneen nousuun - toukokuussa ruoka oli Suomessa lähes kolme prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aiemmin.

Alkuvuonna ruuan hinnan nousua ovat vauhdittaneet erityisesti tietyt yksittäiset tuotteet. Esimerkiksi kahvi maksoi toukokuussa 46 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

