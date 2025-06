SDP:n Suhonen: Arkipyhät palkattomiksi? Uusi esitys kurittaa jälleen työntekijöitä

- Arkipyhäkorvauksetkin poistuisivat. Esitys on vakava uhka työntekijöiden toimeentulolle, Suhonen muistuttaa.



Hallitus on jo aiemmin ajanut useita työntekijän asemaa heikentäviä lakeja, ja tämä on jälleen yksi askel samaan suuntaan.



- Arkipyhäkorvausten poisto iskee erityisesti pienituloisiin ja matalapalkka-aloilla työskenteleviin, Suhonen valoittaa.



Suhonen ei voi olla pohtimatta onko Perussuomalaiset mukana hyväksymässä esityksen irtisanomisten ja määräaikaistamisen helpottamisesta



Missä kulkee raja työntekijän oikeuksien puolustamisessa Seisotaanko työntekijän rinnalla – vai työntekijää vastaan. Onko Perussuomalaiset helpottamassa irtisanomista ja määräaikaisia työsopimuksia sekä poistamassa vielä kaiken lisäksi arkipyhäkorvauksen?Suhonen päättää.