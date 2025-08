Ainoa tavoite: selviytyä pidempään kuin kukaan muu! Tässä ovat Alone Suomi -ohjelman kilpailijat

MTV:n elokuun kärkitärpit: Tanssii Tähtien Kanssa, Salatut elämät, Real Housewives of London, Love Island USA, dokumentti Thank You Very Much, Suomen MM-ralli ja UEFA Super Cup 29.7.2025 14:30:00 EEST | Tiedote

Salatut elämät palaa Pihlajakadulle tuorein kääntein ja Tanssii Tähtien Kanssa tuo säkenöivää tähtiloistoa sunnuntai-iltoihin. Täysin uudessa Real Housewives of London -realitysarjassa samppanja on kylmää ja tunteet kuumia. Dokumenttikattauksessa nähdään koomikkolegenda Andy Kaufmanista kertova Thank You Very Much, ohjaaja Chris Wilchan Flipside sekä jo aiemmin MTV Katsomossa julkaistu, nyt MTV Subilla esitettävä dokumentti Frendit-näyttelijä Matthew Perrystä. Lisäksi UEFA Super Cup käynnistää jalkapallosyksyn ja Suomen MM-rallin suorilla lähetyksillä herkutellaan MTV3- tai MTV Sub -kanavilla jokaisena ajopäivänä. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Heinäkuun tärppeihin pääset vielä tästä.