Aluehallitus toivoo Oulaskankaan sairaalaa koskevalle kansalaisaloitteelle ripeää käsittelyä

Kansalaisaloite, jonka mukaan Oulaskankaan sairaalassa tulisi mahdollistaa ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys, on jätetty eduskuntaan 6.5.2025. Eduskunta kävi aloitteesta lähetekeskustelun 22.5.2025. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti 12.6.2025 ryhtyä käsittelemään asiaa ja totesi, että tarkemmasta käsittelyaikataulusta päätetään syysistuntokauden 2025 alussa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 29.10.2024 päättänyt, että Oulaskankaan sairaalassa järjestetään perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys, jos lainsäädäntö sen sallii. Terveydenhuoltolain muutoksen vuoksi Oulaskankaan ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys on päättymässä 30.9.2025. Lokakuun ensimmäisestä päivästä lähtien Oulaskankaalla on tarkoitus järjestää kiirevastaanotto vuoden jokaisena päivänä kello 22 asti.

− Toivomme kansalaisaloitteelle ripeää käsittelyä heti syysistuntokauden alussa. Jos kansalaisaloite käsitellään vasta lokakuun alun jälkeen ja käsittelyn myötä ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys Oulaskankaalla sallitaan, aiheutuu tästä alueen väestölle kohtuuton välivaihe yöaikaisen päivystyspalvelun katketessa. Lisäksi se aiheuttaisi palvelujen järjestämiseen tarpeetonta työtä. Pyydämme, että kansalaisaloite käsitellään siten, että Pohteella on tieto käsittelyn lopputuloksesta ennen syyskuun loppua, vetoaa aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Terveydenhuoltolain pykälän 50 mukaisesti ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä saa ylläpitää Lapin hyvinvointialue Ivalossa, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Kuusamossa ja Kymenlaakson hyvinvointialue Kouvolassa. Lapin hyvinvointialue Kemissä ja Etelä-Savon hyvinvointialue Savonlinnassa saavat ylläpitää ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä tai vaihtoehtoisesti rajattua ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon päivystystä.

− Oulaskankaan sairaalan asemaa tulisi arvioida uudelleen suhteessa muihin aluesairaaloihin. Ympärivuorokautiselle perusterveydenhuollon päivystykselle on Oulaskankaalla tarve: yli 100 000 asukkaan väestöpohja, pitkät etäisyydet, palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja potilasturvallisuus ovat painavia näkökulmia. Sosiaali- ja terveysministeriön aineistossa on arvioitu päivystyksellisten palvelujen saavutettavuutta. Ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jatkamisen salliminen Oulaskankaalla asettaisi Pohteen eteläisen alueen asukkaat yhdenvertaisempaan asemaan suhteessa lähes koko muuhun maahan päivystyspalvelujen saavutettavuuden näkökulmasta, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Ilkka Luoma, Kirsti Ylitalo-Katajisto, Pirjo Sirviö, Pekka Simonen ja Eija-Riitta Niinikoski sekä esittelijät Erja Jaatinen ja Minna Mikkola poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta ennen asian varsinaista käsittelyä.

