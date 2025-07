Dark romance on vihdoin Suomessa! Ja sen säkenöivä tähti on Brynne Weaverin Teurastaja & Mustarastas – Kuuman BookTok-sensaatiosarjan avausosa on kirja, jonka kaltaista et takuulla ole ennen lukenut

Brynne Weaverin Teurastaja & Mustarastas on selkäpiitä karmiva ja nauruhermoja kutkuttava esimerkki dark romance -genrestä. Kirja kertoo kahdesta sarjamurhaajasta: Sloane Sutherlandista, FBI:n tuntemasta Ristilukista, ja Rowan Kanesta, joka tunnetaan nimellä Bostonin teurastaja, Massachusettsin verilöyly. Sarjamurhaajakollegat kohtaavat sattumalta ja löytävät toisistaan samanhenkisen, sysimustan sielun – jotkut nyt vain sattuvat nauttimaan toisten sarjamurhaajien tappamisesta. Vuotuisessa verisessä mittelössä he metsästävät Yhdysvaltain vaarallisimpia ihmishirviöitä. Kilpakumppaneiden välillä alkaa kipinöidä, mutta menneisyyden haamut uhkaavat paitsi kaksikon orastavaa rakkautta myös heidän henkeään.

Teurastaja & Mustarastas on täynnä makaaberia meininkiä, ronskisti chilillä höystettyä säpinää ja herkullisen sysimustaa huumoria – sekä tietenkin omalaatuista rakkautta. Kolmiosainen sarja on The New York Times -bestseller, joka on myyty yli 25 maahan, se on saanut valtavan suosion sosiaalisessa mediassa ja kerännyt ylistäviä arvioita ympäri maailmaa; voiko puoli miljoonaa GoodReads-arviota keskiarvolla 4,03 olla väärässä?

Romaani alkaa sisältövaroituksilla, eikä teos sovi herkille lukijoille tai alaikäisille, mutta se tarjoaa intensiivisen ja omalaatuisen hauskan lukukokemuksen niille, jotka uskaltavat sukeltaa sen maailmaan ja kokevat sen mustan huumorin omakseen.

Teurastaja & Mustarastas -romaanin kirjoittaja, kanadalainen kirjailija Brynne Weaver yhdistää tuotannossaan häpeilemättömän mustaa huumoria, sydämet sulattavaa romantiikkaa ja koukuttavaa jännitystä. Hän on matkustanut ympäri maailmaa, ottanut hoiviinsa useampia löytöeläimiä kuin hänen miehensä soisi ja ruokkinut rakkauttaan synkkiä komedioita, kauhua ja romantiikkaa kohtaan niin kirjoilla kuin elokuvilla. Pikimustan huumorin ystävät valloittaneesta hittisarjasta on tekeillä myös elokuva.

Suomessa Murhanhimo-kirjasarjan toinen osa Nahkuri & Kiuru julkaistaan marraskuussa 2025 ja päätösosa Viikate & Varpunen keväällä 2026.



Kotisivu: brynneweaverbooks.com

TikTok: @brynneweaverbooks

Instagram: @brynne_weaver

Teurastaja & Mustarastas julkaistaan 14.8.2025. Teoksen on suomentanut suomentanut Elina Koskelin.

Romaani julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukevat Anni Kajos ja Antti Lang.

Tiedustelut, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset medialle: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi