Okrassa viestejä maa- ja kotitalousnaisille

Kotimaiset lammasrodut pitävät pintansa – jalostus ja säilytystyö tukevat monimuotoisuutta 13.6.2025 10:26:18 EEST | Tiedote

Alkuperäisrodut ovat edelleen suosituimpia lammastiloilla. Suomenlammas on yleisin yli 50 % osuudella kaikista jalostuspässeistä ja karitsoineista uuhista lähes 50 % osuudella, yhteensä 9 285 uuhta. Tuontiroduista texel on yleisin yhteensä 1 500 kappaleella. Erilaisten risteytysten määrä on noussut merkittävästi.