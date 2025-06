Yksi turvallisuus -johtajaksi nimitetty Jaakko Niinivirta: Verkottuneessa maailmassa meillä ei ole varaa turvallisuuden siiloihin

Mitä on Yksi turvallisuus?

- Yksi turvallisuus on turvallisuuden tarkastelua ja suunnittelua kokonaisuutena, Jaakko Niinivirta sanoo. - Modernissa verkottuneessa maailmassa organisaatioilla ei ole varaa siihen, että turvallisuutta johdettaisiin erillisissä siiloissa, kuten se on perinteisesti jaettu fyysiseen ja digitaaliseen turvallisuuteen. Kameravalvonta, kulunvalvonta ja muu turvateknologia on liitetty verkkoon ja siten todella potentiaalinen väylä kyberhyökkäyksille. Toisaalta kyberiskuissa voidaan hyödyntää myös fyysisiä reittejä. Ylipäätään organisaatioiden havitellessa yhä saumattomammin integroituja toimintaympäristöjä myös turvallisuuden pitää seurata perässä.

Miksi Yksi turvallisuus on tärkeää juuri nyt?

- Yleisen turvallisuustilanteen kiristyminen tietenkin edellyttää varautumista monenlaisiin uhkiin, Niinivirta toteaa. - Kyberrikolliset ovat yhä taitavampia ja hyödyntävät tehokkaasti tekoälyä sekä eri toimintaympäristöjen haavoittuvuuksia. Hyökkäysten kohteena on kasvavassa määrin teollisuuden ja energia-alan OT- eli tuotantoympäristöt sekä verkottuneet IoT-laitteet. EU:n verkko- ja tietoturvavirasto ENISAn mukaan jo 20 % kyberhyökkäyksistä kohdistui viime vuonna IoT-laitteisiin.

Toimintaympäristöt ovat digitalisoituneet vauhdilla ja nykyisin melkein kaikki kytkeytyy verkkoon tavalla tai toisella. Erillisinä saarekkeina näiden ympäristöjen tai järjestelmien hallinta alkaa olla mahdotonta. Usein etenkin erilaiset turva- tai talotekniikan järjestelmät jäävät verkkoarkkitehtuurin ja kyberturvakäytäntöjen ulkopuolelle muodostaen näin merkittävän riskitekijän organisaatiolle.

- Yksi turvallisuus on nimenomaan vastaus tähän. Se on koko verkottuneen toimintaympäristön johtamista, hallintaa ja turvaamista, oli sitten kyseessä IT, OT, IoT tai jokin muu verkottunut ympäristö, Niinivirta selvittää.

Myös lainsäädännössä, kuten NIS2- ja CER-direktiiveissä korostetaan turvallisuuden ja riskienhallinnan kokonaisuutta, johon kuuluu sekä digitaalinen että fyysinen turvallisuus.

Näkyykö Yksi turvallisuus -ajattelu jo yrityksissä ja julkisyhteisöissä?

- Kyllä, yritykset ovat hyvin huomioineet muutoksen vähintään toiminnassaan mutta myös organisoitumisessaan. Pari vuotta sitten teettämämme tutkimuksen vastaajista lähes puolet ilmoitti hallinnoivansa turvallisuutta kokonaisuutena yhdessä yksikössä. Yrityksissä tämä on hieman yleisempää kuin julkisella sektorilla. Useimmat tunnistavat turvallisuuden konvergenssin olevan välttämätöntä tulevaisuudessa, mutta olemassa olevat rakenteet ja toimintamallit hidastavat muutosta. Meidän tehtävämme Loihteella on auttaa asiakkaita kohti turvallisuuden fuusiota.

- Tarve tietoturva- ja verkko-osaamiselle näkyy fyysisen turvan ratkaisuissa selvästi, Niinivirta korostaa. - Useissa tarjouskilpailuissa asiakas on kertonut valinneensa Loihteen juuri sen vuoksi, että meillä on niin vahva osaaminen sekä turvateknologiassa että kyberturvassa ja tietoverkoissa.

Ura alkoi kesätyöstä

Ensikosketuksensa turvallisuusalaan Jaakko Niinivirta sai kesätöissä lukkoliikkeessä 13-vuotiaana. Sille tielle hän jäi vuosiksi tehden kaikkea käytännön asennustöistä myyntiin. Lopulta opiskelujen ja muutamien mutkien kautta Niinivirta päätyi takaisin turvallisuusalalle ensin myynnin kehitystehtäviin, ja viimeiset kymmenkunta vuotta hän on johtanut Loihteen turvallisuus- ja verkkoratkaisuiden markkinointia.