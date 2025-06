HJK järjestää Mestarien liigan miniturnauksen Töölössä!

Hallitsevana Suomen mestarina HJK palaa viiden vuoden tauon jälkeen eurokentille. Klubi aloittaa taipaleensa Mestarien liigan toiselta karsintakierrokselta (Q2), jossa pelit pelataan neljän joukkueen miniturnauksena.

Q2-kierroksen arvonta suoritettiin 24.6. Sveitsin Nyonissa, ja tilaisuudessa HJK:ta edustivat joukkueen toimitusjohtaja Jussi Raita sekä hallituksen jäsen Mariet Louhento.

Toisen kierroksen lohkot sekä karsintojen ensimmäiset otteluparit selvisivät arvonnassa. Lohkossa 7 HJK kohtaa ensimmäisessä välieräottelussaan 27.8. norjalaisen Vålerengan.

Lohkon toisessa välieräottelussa kohtaavat tšekkiläinen SK Slavia Praha ja ensimmäisen karsintakierroksen 4. lohkon voittaja, joka selviää ensimmäisen kierroksen otteluiden jälkeen (30.7. ja 3.8.). Mahdolliset vastustajat ovat turkkilainen ABB Fomget SK, azerbaidžanilainen Neftçi PFK tai israelilainen FC Kiryat Gat.

Arvontojen yhteydessä myös miniturnauksen järjestäjä päätettiin lohkon joukkueiden kesken. Lohkon 7 joukkueet päättivät, että HJK tulee emännöimään Mestarien liigan toista karsintakierrosta Bolt Arenalla elokuussa.

HJK oli alun perinkin kiinnostunut miniturnauksen järjestämisestä, sillä Klubin tavoitteena oli tuoda naisten europelit Töölöön. HJK Naisten toimitusjohtaja on äärimmäisen tyytyväinen päätökseen.

– On hienoa päästä emännöimään tämän tason kansainvälistä turnausta kotikentällä. Haluamme tarjota joukkueelle ja suomalaiselle yleisölle ikimuistoisia euro-otteluita Helsingissä, Raita iloitsee.

Q2-kierroksen välieräparit 27.8.

1. SK Slavia Praha (CZE) vs Winner CH-P Q1 GR4

2. Vålerenga Fotball (NOR) vs HJK Helsinki (FIN)

Q2-kierroksen finaali- ja pronssiotteluparit 30.8.

1. ensimmäisen välieräottelun voittaja vs toisen välieräottelun voittaja

2. ensimmäisen välieräottelun häviäjä vs toisen välieräottelun häviäjä

Miniturnauksen voittaja jatkaa pelejään Mestarien liigan seuraavalla kierroksella (playoff-kierros), josta voittajat etenevät kilpailun liigavaiheeseen.

Finaalin häviäjä etenee uuden naisten seurajoukkuekilpailun, Europa Cupin, toiselle kierrokselle. Pronssiottelun voittaja lunastaa paikan Europa Cupin ensimmäiselle kierrokselle. Miniturnauksen viimeiseksi sijoittuneen joukkueen eurotaival päättyy.

– Arpaonni ei tietenkään ollut paras mahdollinen, kun vastaan välierässä tulee Norjan viime kauden tuplamestarijoukkue. On kuitenkin tosi tärkeä asia urheilullisesti, että pääsemme nämä pelit pelaamaan omalla kotikentällämme omien kannattajiemme edessä. Vaikka vastustajat ovat kovia, niin ei tässä peruuttelemaan lähdetä vaan hakemaan jatkopaikkaa, urheilutoimenjohtaja Joonas Sarelius kertoo.

HJK tiedottaa europelien tarkemmasta aikataulusta, lipunmyynnistä ja käytännöistä myöhemmin.