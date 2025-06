Spirit of Tasmania V luovutettu tilaajalle – yksi Suomen ja Australian suurimmista vientikaupoista on valmis

Tasmanialainen Spirit of Tasmania (TT-Line Company Pty Ltd) tilasi RMC:ltä kaksi matkustaja-autolauttaa liikennöimään vaativalla avomerireitillä Australian Bassinsalmessa Geelongin ja Devonportin välillä. Ensimmäinen alus luovutettiin vuonna 2024, ja nyt myös Spirit of Tasmania V on valmis.

– Haluan kiittää tilaajaa erinomaisesta yhteistyöstä, jonka ansiosta olemme yhdessä vieneet tämän projektin menestyksekkäästi päätökseen. Laiva edustaa vahvaa raumalaista laivanrakennuksen osaamista ja osoittaa Rauman telakan kyvykkyyden. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme ja luokituslaitokselle. Seuraavaksi suuntaamme kohti sähkölaivatuotantoa, sanoo Rauma Marine Constructions Oy:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.

Uudet nopeat Spirit of Tasmania -alukset on suunniteltu nimenomaan haastaviin meriolosuhteisiin, ja ne korvaavat 1990-luvulla Suomessa rakennetut edeltäjänsä. Niiden matkustaja-, ajoneuvo- ja rahtikapasiteetti on merkittävästi suurempi kuin aikaisemmissa aluksissa.

Projektin kokonaistyöllistävä vaikutus on ollut yli 3500 henkilötyövuotta. Hanke on suurin yksittäinen vientikauppa Suomen ja Australian välillä.

RMC panostaa tulevaisuuden sähköiseen meriliikenteeseen

Rauma Marine Constructions on rakentanut historiansa aikana viisi matkustaja-autolauttaa. Yhtiön rakentamiin aluksiin lukeutuvat muun muassa maailman pohjoisin LNG-käyttöinen matkustaja-autolautta, Aurora Botnia, sekä nyt maailman eteläisimmät LNG:tä käyttävät matkustaja-autolautat, Spirit of Tasmania -alukset.

RMC panostaa vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen hyödyntämiseen. Yhtiö on vetänyt tutkimushankkeita, kuten Decatrip- ja FUSE-hankkeet, jotka ovat keskittyneet sähkökäyttöisten alusten kehitykseen. Viimeisimpänä FUSE-hankkeessa RMC:n tehtävänä oli luoda täyssähköisen laivan konsepti.

RMC:n nykyinen tilauskanta ulottuu vuoteen 2028 asti ja sisältää muun muassa neljä monitoimikorvettia Suomen merivoimille. Ensimmäinen näistä laskettiin vesille toukokuussa ja toisen köli samassa kuussa. Laivueprojektin arvioidaan työllistävän 3600 henkilötyövuoden verran. Monitoimikorvettien odotetaan toimivan myös tulevaisuuden vientituotteina.

Spirit of Tasmania IV- aluksen päämitat:

Pituus: 212 m

Leveys: 31 m

Syväys: 7 m

Bruttovetoisuus: 48 000 t

Nopeus: 26 solmua (48 km/h)

Kaistametrit: 3 700 m

Matkustajat: 1 800

Hytit: 301

Lisätietoja:

Mika Nieminen

toimitusjohtaja

Rauma Marine Constructions

