Ensimmäisenä Suomessa: JCAD julkaisi tekoälytuotteen rakennusurakoiden määrälaskentaan

Tekoäly avaa ovet tehokkaampaan määrälaskentaan

Määrälaskenta on rakennusprojektin vaihe, jossa lasketaan tarvittavat materiaalit ja työn määrät tarkasti, jotta voidaan laatia luotettava kustannusarvio ja varmistaa resurssien riittävyys projektin toteutukseen. Se on rakennusalan urakoitsijoille yksi tarjousprosessin kriittisimmistä vaiheista, sillä se määrittää, kuka pääsee toteuttamaan urakan. Urakkakilpailu on kovaa, jolloin laskennan nopeus ja tarkkuus nousevat avainasemaan. Hyvin tehty määrälaskenta luo perustan tarkalle kustannusarviolle, resurssien hallinnalle ja aikataulutukselle, ja se vaikuttaa merkittävästi koko rakennusprojektin onnistumiseen. Kun laskenta toimii tehokkaasti, urakoitsijalle jää enemmän aikaa keskittyä itse tekemiseen eli siihen, missä työn todellinen arvo syntyy.

Vaikka digitalisaatio etenee rakennusalalla nopeasti, määrälaskenta on yhä yksi niistä osa-alueista, joissa perinteiset menetelmät ovat laajasti käytössä. Ohjelmistoyritys JCAD vastaa tähän haasteeseen julkaisemalla Suomen ensimmäisen määrälaskennan tekoälyn. JCAD AI -tuotteen ensimmäinen versio on tarkoitettu rakentamisen urakoitsijoille. Tekoäly on luotu tunnistamaan tiloja, kuten huoneita ja monimuotoisia alueita suoraan pohjapiirustuksista (PDF, DWG). Käyttäjän ei tarvitse enää manuaalisesti klikkailla kulmapisteitä tai zoomata kuvaa mittaustarkkuuden varmistamiseksi. Tekoäly käsittelee tunnistettavan alueen automaattisesti, mikä nopeuttaa laskentaprosessia ja vähentää virhemahdollisuuksia.

JCAD AI:n hyödyt urakoitsijalle

Nopeuttaa määrälaskentaa jopa 50 %.

Vähentää virheiden määrää ja parantaa laskennan tarkkuutta.

Vähentää manuaalista työtä: määrälaskija voi keskittyä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.

”JCAD AI -tuote tarjoaa asiakkaillemme selkeän ja uuden edun: luotettavan määrätiedon saatavuus on nyt entistä vaivattomampaa. Asiakkaiden palaute on ollut erinomaista; he kertovat työn nopeutuneen ja virheiden vähentyneen”, kertoo JCAD:n toimitusjohtaja Pentti Räihä.

Käyttäjälähtöisyys tekoälytuotteen ytimessä

JCAD AI edustaa uutta kehitysaskelta kohti intuitiivisempaa ja käyttäjälähtöisempää määrälaskentaa. Asiakkaan näkökulmasta ratkaisu sujuvoittaa työskentelyä ja keventää määrälaskijan kognitiivista kuormaa automatisoimalla toistuvat työvaiheet. Kun manuaalinen työmäärä vähenee, määrälaskija voi keskittyä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin, kuten tarjouksen optimointiin ja päätöksentekoon.

”JCAD AI on suunniteltu niin, että se on erittäin intuitiivinen ja helppo ottaa käyttöön, jolloin sen hyödyt ovat nähtävissä välittömästi”, kertoo JCAD:n tekoälytiimin vetäjä Anette Vehniäinen.

Tavoitteena määrälaskenta ilman manuaalista mittausta

JCAD AI on ensimmäinen askel kohti tekoälyavusteista määrälaskentaa, ja yritys uskoo sen olevan koko alalla merkittävä läpimurto. Yrityksen selkeänä visiona on tulevaisuudessa automatisoida määrälaskennan mittausvaihe kokonaan.

”Visiomme on tehdä määrälaskentaan sisältyvästä mittaamisesta lopulta täysin turhaa. Kun tekoäly suorittaa mittaukset, määrälaskijan tehtäväksi jää niiden tarkistaminen, ja aikaa vapautuu enemmän arvoa tuottaviin asiantuntijatehtäviin. Mielestämme määrälaskija on asiantuntija, jonka ajan ei tule kulua mittaamiseen, tehtiin se sitten kynän ja viivaimen avulla tai tietokoneella klikkailemalla”, Anette Vehniäinen kertoo.

Vehniäisen mukaan JCAD AI kehittyy jatkuvasti ja ratkaisu laajenee parhaillaan tuomaan hyötyjä yhä useammalle toimialalle ja monipuolisempiin mittaustarpeisiin. Tällä hetkellä JCAD AI on saatavilla rakentamisen urakoitsijoille, ja tuote-esittelyn voi varata helposti yrityksen verkkosivuilta.