Työttömyyden kehitys jatkui Lapissa koko maata myönteisempänä

Toukokuussa työttömien määrä laski tyypillisen kausivaihtelun mukaisesti. Työttömiä oli kuitenkin 590 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lomautettujen määrä on vähentynyt. Kaupunkipaikkakuntien työttömyys on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut myös Lapissa ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Työmarkkinatorille viime vuotta vähemmän.