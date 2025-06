GS1:n viestintäpäällikkö Terhi Paavilainen: Tunnettuus helpottaa kaikenlaista yhteistyötä

Viivakoodi piippaa ja tieto tuotteesta vilahtaa kassajärjestelmään. Kaikilla myymälöissä myytävillä tuotteilla on oltava viivakoodi, mutta oletko tullut ajatelleeksi, mistä tiedot näihin koodeihin tulevat?

“Kysehän on standardoidusta EAN-koodista, ja kaikissa näissä viivakoodeissa on GS1:n määrittämä tietosisältö eli tuotteen yksilöivä tunnistenumero. Siitä meidät tunnetaan, mutta on meillä toki muitakin teemoja, joista on hyvä päästä mediassa kertomaan”, toteaa viestintäpäällikkö Terhi Paavilainen GS1 Finlandilta.

Standardit toimivat sitä paremmin, mitä laajemmin ne ovat käytössä. GS1 Finlandin tehtävänä on edistää globaalien GS1-standardien käyttöä Suomessa. Siinä Paavilainen on kokenut, että mediaviestintä auttaa ja siksi GS1 lähti hakemaan tukea.

“Sisäisesti pystymme toki tekemään monenlaista viestintää, mutta välillä huomaan meneväni liian syvälle, kun katson asioita GS1-linsseillä. Silloin tarvitaan apuun ulkopuolinen asiantuntija, joka auttaa ymmärtämään, mikä toimittajia kiinnostaa”, Paavilainen naurahtaa.

GS1:lle hyvin tärkeä aihe on jäljitettävyys ja sen ympärille rakennettu Yhteentoimiva jäljitettävyys -ohjelma. Moderni kuluttaja haluaa tietää tarkalleen, mistä hänen ruokansa tulee, ja millainen ketju hänen ostamansa elintarvikkeet on tuottanut. GS1:n ja Promotedin mediaprojektit ovatkin keskittyneet juuri tähän teemaan.

“Tässä projektissa olemme oppineet paljon - esimerkiksi sen, että kohdemediat kannattaa miettiä todella tarkasti. Aina suurin ei ole paras, vaan toimialamediat ovat hyvä keino kohdentaa viestejä. Joskus voi tarjota aihetta valtakunnallisen median aluetoimitukselle, ja päästä sitä kautta hyvin läpi.”

Vaikka jäljitettävyyttä käsittelevät jutut eivät aina ole olleet aivan ennakoidun kaltaisia, ovat ne tuottaneet GS1:lle paljon hyvää. Terhi Paavilaisen mukaan heidät tunnetaan entistä paremmin, mikä on isosti helpottanut yhteistyötä myös elintarvikealan suurten yritysten kanssa.

“Usein yhteistyöpalaverit alkavat sillä, että joku kertoo nähneensä GS1:n tai jäljitettävyyden aiheena mediassa. Siltä pohjalta on entistä helpompi saada kaikki toimijat mukaan kehittämään ja viestimään”, Terhi Paavilainen toteaa.

Terhi Paavilaisen 3 vinkkiä mediaviestintään:

Mieti kohdemediat tarkasti. Aluetoimitus voi olla erinomainen kohde, jos vaikkapa case-haastateltava löytyy juuri tältä alueelta. Muista kertoa sidosryhmille, että mediaviestintää on tulossa. Näin medianäkyvyys ei tule yllätyksenä. Media on joskus arvaamaton. Mieti viestisi ja valmistaudu, mutta huomioi aina, että toimittaja tekee omaa juttuaan koskevat päätökset.



Extra: Pystytkö itse kirjoittamaan valmista tekstiä julkaistavaksi? Oman alan pienet mediat usein arvostavat apuasi ja julkaisevat asiantuntijatekstejä mielellään.