Seniorin itsearviointi antaa sinulle tietoa hyvinvoinnistasi ja toimintakyvystäsi kokonaisvaltaisesti

– Arviointi on koettu tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Jos et ole vielä tehnyt seniorin itsearviointia, niin kannustamme sinua tekemään arvioinnin kesän aikana. Voit pyytää apua, vaikka läheiseltäsi arvioinnin tekemiseen, RAI koordinaattori Mervi Kivistö hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluista kannustaa.

Seniorin itsearviointi huomioi sinun tilannettasi kokonaisvaltaisesti. Lisäksi arvioinnin valmistuttua saat tuloksien yhteydessä vinkkejä, linkkejä sekä ohjeita oman arkesi ja hyvinvointiesi tueksi.

Keski-Suomen hyvinvointialue on ensimmäinen hyvinvointialue, jossa seniorin itsearvioinnin tekeminen on mahdollista. Arvioinnin tekeminen on maksutonta ja tietoturvallista.

Itsearviointi tuottaa myös tilastotietoa

Itsearvioinnin tuloksia voidaan myös hyödyntää asiakkaan esitietoina, kun seniori kohtaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, esimerkiksi seniorin hyvinvointineuvolassa. Tietoja käytetään ainoastaan asiakkaan luvalla.

– Lisäksi itsearviointien tuottamaa anonyymiä tietoa voidaan hyödyntää hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien toimintojen ja palveluiden kehittämisessä. Toivomme, että annat suostumuksen tietojen välittymisestä hyvinvointialueelle RAI-tietojärjestelmään. Näin saamme paremmin eri tahoille tietoa toimintojen ja palveluiden kehittämiseksi, Kivistö kertoo.

– Yksittäisen vastaajan tiedot eivät tule näkyviin, vaan kyse on anonyymistä tilastotiedosta, Mervi Kivistö tarkentaa.

Seniorin itsearviointi, RAIsoft.net Itsearviointi on verkkosovellus ja itsearviointia pääsee täyttämään tunnistautumalla palveluun mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla Suomi.fi-palvelussa.

Tietoa ja linkki seniorin itsearviointiin löytyy verkkosivuiltamme.