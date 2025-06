Katutöiden haittojen vähentämisessä asenne ratkaisee

Vaikka kaupunkiympäristöä muuttava katutyömaa voi harvoin olla täysin haitaton, on Vuoden katutyömaa -kilpailun historian aikana nähty paljon luovia ratkaisuja, joilla haittaa on saatu merkittävästi vähennettyä. Kilpailu käynnistyi viisi vuotta sitten osana Helsingin kaupungin Katutöiden kehittäminen -hanketta ja sitä on kehitetty vuosi vuodelta nykyiseen muotoonsa. Tänä vuonna kilpailukonsepti otettiin käyttöön myös Espoossa.

Kilpailun voittajan ja kunniamaininnan saajat valitsee työmaita kesän ajan kiertävä asiantuntijaraati johon kuuluvat tänä vuonna INFRA, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli, Invalidiliitto, Näkövammaisten liitto, Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin seudun liikenne (HSL), Pyöräliitto ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä kilpailun tilaaja Helsingin kaupunki. Raadin työtä koordinoi Ramboll Finland.

Kilpailussa pärjäämisen avaintekijänä on ollut työmaan aito halu vaikuttaa asioihin. Haitattomuudesta on tullut parhaimmillaan koko työmaata yhdistävä tahtotila, mikä näkyy työmaan arjessa ja toimintakulttuurissa sekä viestinnässä kaupunkilaisten suuntaan.

– Positiivista kokemusta kaupunkilaisille on pystytty tuottamaan silloinkin, kun työmaa on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ihmisten arkiseen ympäristöön. Totuttujen kulkureittien muutos, melu ja pöly ja muu tilapäinen haitta siedetään paremmin, kun tiedetään mistä on kyse, kuinka kauan häiriö kestää ja miten palautetta voi antaa ja siihen vastataan, summaa projektinjohtaja Mikko Suikki Helsingin kaupungilta.

Katutilaan fyysisen häiriön tuova työmaa voi tuottaa kaupunkilaisille myös iloa. Kilpailun aikana työmaat ovat osoittaneet innovatiivisuutta muun muassa mahdollistamalla paikan tilapäistaiteelle osana työmaa-aitoja tai tutustuttamalla rakennustöihin työmaa-aitoihin integroitujen kurkistusaukkojen avulla. Tilapäisiä reittejä ja rakenteita on suunniteltu ja toteutettu erilaisten kulkijoiden tarpeet huomioiden ja alueen yritysten toimintaedellytyksiä on pyritty tukemaan esimerkiksi liiketilojen näkyvyyteen panostamalla.

Tänä vuonna kilpailukonseptia on kehitetty kirittäjät-sarjalla. Sen tavoitteena on kannustaa erityisesti sellaisia työmaita nostamaan tasoaan, joissa moni asia on huomioitu hyvin, mutta joissa on havaittu myös selkeitä kehittämisen paikkoja. Raadin antaman palautteen perusteella työmaiden on mahdollista petrata toimintaansa kesän aikana ja olla lokakuussa mukana kilpailun voittajien kärkikahinoissa.

Vuoden katutyömaa 2025 -kilpailu on käynnistynyt kesäkuussa ja voittaja julkistetaan lokakuussa Maarakennuspäivillä Finlandiatalolla. Viime vuonna Kruunusiltojen Hakaniemen osaprojekti palkittiin Helsingin vuoden 2024 katutyömaana.