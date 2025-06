Tavoitteena TKI-toiminnan, elinvoiman, teknologiaviennin ja osaamisen kasvu

Kumppanuus rakentuu laajempien tavoitteiden varaan. Yhteisenä tavoitteena on sähköisen liikenteen TKI-toiminnan vauhdittaminen. Alueelle on tarkoitus synnyttää uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. UDT Technologies on solminut erillisen sopimuksen yhteistyöstä LUT-yliopiston kanssa pitkään jatkuneen yhteistyön virallistamiseksi. Yhteistoimintaa pyritään kohdentamaan myös Lahdessa toimivan LUT-yliopiston ja Kempowerin tutkimuskeskus Electrical Mobility Research Centerin (EMRC) tavoitteisiin.

Tavoitteena on lisäksi korkean teknologian työpaikat ja elinvoiman vahvistaminen. Merkittävä osa UDT:n toiminnoista ja yrityksen toimipaikka sijoittuvat Lahteen, luoden korkean teknologian työtä ja lisäten alueen houkuttelevuutta. Sopimus tarjoaa mahdollisuuden rakentaa maailmanluokan näyteikkuna julkisen ja yksityisen sektorin innovaatiokyvylle ja yhteistyölle.

Jos Lahden kaupunki mahdollistaa ilmaradan rakentamisen, Lahden kaupungilla on mahdollisuus nousta vielä voimallisemmin sähköisen ja älykkään liikkumisen kehittämisen keskiöön ja näin vahvistaa Lahden brändiä.

Tavoitteena on myös, että kumppanuus toimii katalyyttinä yksityisen pääoman ja investointien ohjautumiselle Lahden seudulle.

Katse kohti vuoden 2029 MM-kisoja?

Yhteistyön mahdollisena tavoitteena on tutkia toimivan ilmaratapalvelun toteuttamismahdollisuutta Lahden vuoden 2029 talvilajien maailmanmestaruuskilpailuihin. Ilmarata voisi ensimmäisessä vaiheessa ulottua matkakeskukselta urheilukeskukseen. Myöhemmissä vaiheissa mahdollisuutta korkeakoulukampuksen ja keskustan liittämistä tarkastellaan osaksi helpon, edullisen ja nopean liikkumisen palveluverkkoa.

Kumppanuus edistää Lahden tavoitetta olla sähköisen liikenteen mallikaupunki. Yhteistyössä hyödynnetään Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterin Lahti GEM:n ja LUT-yliopiston osaamista. Tavoitteena on edistää kaupungin saavutettavuutta, ja tähdätä edulliseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen.

Lahden kaupunki ja Ladec tukevat UDT:n kasvua Lahdessa auttaen yritystä löytämään tiloja, osaajia ja alihankintaverkoston. Yhteistyöllä tavoitellaan merkittävää positiivista vaikutusta ja näkyvyyttä kaikille osapuolille.

Lisätietoja:

Innovaatiojohtaja Jussi Niemioja, HPJ, UDT Technologies Oy, p. 050 405 9185

Elinkeinopäällikkö Miikka Venäläinen, Lahden kaupunki, p. 044 018 7378

Elinvoimajohtaja Elina Laavi, Lahden kaupunki, p. 040 708 2121

Toimitusjohtaja, Tomi Tura, Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy, p. 050 323 1050