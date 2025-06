OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialueen uudet palvelualue- ja hoitotyön johtajat on valittu

OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon uudet palvelualueet perustetaan 1.1.2026 alkaen. Palvelualueiden nimet päätetään myöhemmin.

OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon palvelualueet:



Palvelualue 1: Aistinelinsairauksien keskuksen erikoisalat. Palvelualuejohtajaksi on valittu Samuli Hannula.

Palvelualue 2: Lasten ja naisten osaamiskeskuksen erikoisalat. Palvelualuejohtajaksi on valittu Jarmo Salo.

Palvelualue 3: Vatsakeskuksen ja tukielinkirurgian keskuksen erikoisalat. Palvelualuejohtajaksi on valittu Heikki Wiik.

Palvelualue 4: Sydän-, neuro-, tehohoito- sekä leikkaus- ja anestesiakeskuksen erikoisalat. Palvelualuejohtajaksi on valittu Niina Salokorpi.

Palvelualue 5: Syöpähoito- ja sisätautikeskuksen erikoisalat ja infektioyksikkö. Palvelualuejohtajaksi on valittu Hanne Kuitunen.

Palvelualue 6: Geriatrian ja yleislääketieteen osaamiskeskuksen erikoisalat, päivystyskeskuksen erikoisalat ja ensihoidon osaamiskeskuksen erikoisalat. Palvelualuejohtajaksi on valittu Elina Heikkinen.

Palvelualue 7: Tekonivelkirurgia. Palvelualuejohtajan virkaa ei perusteta tässä vaiheessa, asiasta päätetään erikseen.

Palvelualue 8: Somatiikan yhteiset. Palvelualuejohtajan virkaa ei perusteta. Hallinnolliseksi ylilääkäriksi on valittu Kari Ylitalo.

Hoitotyön palvelualueet:



Palvelualue 9: Akuuttihoitotyö. Hoitotyön johtajaksi on valittu Jukka Jauhiainen.

Palvelualue 10: Avohoitotyö. Hoitotyön johtajaksi on valittu Eila Alavahtola.

Palvelualue 11: Perioperatiivinen hoitotyö. Hoitotyön johtajaksi on valittu Anitta Tanhua.

Palvelualue 12: Vuodeosastohoitotyö. Hoitotyön johtajaksi on valittu Päivi Lavander.

Palvelualue 13: Kuusamon, Raahen ja Oulaskankaan hoitotyö. Hoitotyön johtajaksi on valittu Minna Alatalo.

Toimialueen kehittäminen jatkuu vuoden 2025 aikana toisen vaiheen yhteistoimintaneuvotteluilla.