Minkkitarhaus kielletään EU:ssa, kun minkki lisättiin vieraslajilistalle – Suomi hakee kuitenkin poikkeuslupaa

Suomi haluaa EU:n päätöksestä huolimatta jatkaa minkin turkistarhausta ja aikoo siksi hakea poikkeuslupaa minkkitarhauksen jatkamiselle. Suomi on hakenut poikkeusluvan myös supikoiran turkistarhaamiselle, vaikka supikoira lisättiin EU:n vieraslajilistalle jo vuonna 2017.

Jotta poikkeusluvan voi saada, tulee osoittaa, että minkin turkistarhaukselle on pakottavia yleisiin etuihin liittyviä syitä.

”Tällaisia etuja ei ole olemassa. Turkistarhaus on ollut viimeksi kannattavaa yli 10 vuotta sitten, eikä sillä ole kansantaloudellista merkitystä. Turkistarhojen määrä ja turkiseläinten kasvatusmäärät laskevat vuosittain.Taloudellisesta näkökulmasta minkkitarhaus ei palvele mitään pakottavaa yleistä etua. Sen sijaan pandemiariskistä johtuen yleisen edun mukaista olisi nimenomaan lopettaa minkkitarhaus”, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.

Kansainvälinen kehitys ajaa Suomen ohi

Animalian mukaan Suomi on ajamassa itsensä kansainväliseen marginaaliin. Turkistarhaus on kielletty jo yli 20 EU-maassa.

”Kun muu Eurooppa siirtyy pois turkistarhauksesta, Suomi on jäämässä yhdeksi viimeisistä Euroopan maista, jossa tätä eläinten kärsimykseen perustuvaa elinkeinoa harjoitetaan. Suomen lisäksi turkistarhausta harjoitetaan käytännössä enää Puolassa ja Kreikassa. Aika on ajanut turkisalan ohi, ja tämä on huomattu esimerkiksi Ruotsissa, jossa viimeisetkin turkistarhat ovat lopettaneet toimintansa valtion tukemina”, Kivekäs sanoo.

Suomessa kansalaisten enemmistö vastustaa turkistarhausta. Taloustutkimuksen vuonna 2023 teettämän kyselyn mukaan 83 prosenttia suomalaisista on nykymuotoista turkistarhausta vastaan.

Turkistarhausta pyritään kieltämään myös suoraan lakialoitteilla. Eduskunnan käsittelyssä on suomalainen kansalaisaloite ja EU:n komissiossa eurooppalainen kansalaisaloite. Samaan aikaan hallitus on antanut 12 vuoden odottelun jälkeen lausunnoille turkiseläinten olosuhteita säätelevän turkisasetuksen, jonka minimaaliset muutokset häkkikokoihin eivät parantaisi eläinten hyvinvointia ja kaiken lisäksi pitkien siirtymäaikojen vuoksi jatkaisi nykymuotoista turkistarhausta vielä seuraavien vuosikymmenten ajan.

”Turkistarhaus on valtaosalle tarhaajista kannattamatonta, joten turkistarhauksen salliminen hyödyttää käytännössä vain alan etujärjestö Fifuria. Turkistarhaus tulisi kieltää eläinten kärsimyksestä johtuen, mutta se olisi myös yleisen edun mukaista. Vaadimme, että Suomi ei hae poikkeuslupaa minkkien kasvattamiseen, vaan käynnistää sen sijaan hallitun siirtymän turkistarhauksen lopettamiseksi, Kivekäs sanoo.