SDP:n Paula Werning: Missä on perintäyhtiöiden vastuu?

– Oikeuden ei pidä taipua vahvemman edessä. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja puolustaa itseään, myös silloin kun tilanne on vaikea, painottaa kansanedustaja Paula Werning (sd.).

Werning on pitkäaikainen velkaantumisen vastaisten toimien puolestapuhuja ja toimii eduskunnassa Ulosottoon joutuneiden tukijat -ryhmän vetäjänä. Hän on ajanut konkreettisia muutoksia esimerkiksi ulosottosääntöihin, luottotietorekisterin kehittämiseen ja sosiaalisen luototuksen vahvistamiseen.

– Velkakierteeseen joutuminen ei ole ihmisen oma vika, vaan usein seurausta elämän kriiseistä, sairastumisesta tai köyhyydestä. Järjestelmän pitää tunnistaa tämä – ei lisätä syyllistämistä tai rankaisemista, Werning jatkaa.

Werning vaatii hallitukselta ripeitä uudistuksia, jotka vahvistavat velallisen asemaa ja palauttavat oikeudenmukaisuuden perintään: velkomusasioissa on siirryttävä todelliseen oikeudelliseen arvioon, oikeusapua on saatava ajoissa ja maksutta, ja perintäyhtiöiden on vastattava perusteettomista vaateistaan. Lisäksi luotonannon on perustuttava kattavaan taloustietoon, ja talousosaamista on vahvistettava kouluissa, työelämässä ja kunnissa.

– Velka ei saa olla elinkautinen. Me tarvitsemme järjestelmän, joka kantaa ihmistä – ei sysää syrjään. Hyvinvointivaltion lupaus mitataan juuri näissä tilanteissa, Werning sanoo.