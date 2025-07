Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrien nousutahti alhaisinta kahteen vuoteen

Suurista kaupungeista valtion tukemien asuntojen vuokrat nousivat eniten Turussa (+5,0 %) sekä Espoossa ja Helsingissä (+4,3 % kummassakin). Tampereella (+3,7 %), Oulussa (+3,4 %) ja Jyväskylässä valtion tukemien vuokrien muutos oli lähellä koko maan keskiarvoa. Toisaalta kasvuvauhti oli selvästi maltillisempaa eritoten Lahdessa (+0,6 %), mutta myös Kuopiossa (+2,0 %) ja Vantaalla (+2,1 %).

- Valtion tukemien asuntojen vuokranmuutosten käänteen voidaan nyt viimeistään todeta olevan tosiasia. Vaikka vuokrat toki edelleen ovat nousseet, on vauhti hidastunut merkittävästi johtuen erityisesti taittuneesta inflaatiosta, joka on kuitenkin vaikuttanut huomattavalla viiveellä. Koronlaskut eivät vielä merkittävässä määrin näy luvuissa, koska niiden vaikutusviive on vähintään puoli vuotta, mutta käytännössä usein tätä pidempään. Lisäksi vuosittain tehtävistä vuokrantarkistuksista aiheutuu lisää viivettä. Suurissa kaupungeissa, joissa on rakennettu ja korjattu viime vuosina paljon, valtion tukemien asuntojen vuokrat ovat nousseet keskimääräistä enemmän johtuen omakustannusperiaatteesta ja tasausjärjestelmästä. Pienemmillä paikkakunnilla vuokrien muutokset ovat olleet vähäisempiä. Isossa kuvassa valtion tukemien asuntojen vuokrien suunta on nyt kuitenkin selvästi kohti alaoikeaa. Muutosvauhti lähestyy siten alkuvuonna ennustamaamme 2,5 prosenttia, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria kommentoi.