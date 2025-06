Bosch Tech Day 2025: Bosch investoi voimakkaasti tekoälyyn kasvun vauhdittajana

Bosch-konserni on johtava maailmanlaajuinen teknologian ja palveluiden toimittaja. Se työllistää noin 418 000 henkilöä maailmanlaajuisesti (tilanne 31. joulukuuta 2024). Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 90,3 miljardia euroa. Boschin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility (liikkuvuusratkaisut), Industrial Technology (teollisuusteknologia), Consumer Goods (kuluttajatuotteet) sekä Energy and Building Technology (energia- ja rakennusteknologia).

Yhtiön tavoitteena on teknologian avulla vaikuttaa merkittäviin maailmanlaajuisiin kehityssuuntauksiin, kuten automaatioon, sähköistymiseen, digitalisaatioon, verkottumiseen ja kestävään kehitykseen. Laaja hajautus eri alueille ja toimialoille vahvistaa Boschin innovaatiokykyä ja vakautta. Bosch hyödyntää vankkaa osaamistaan sensoriteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa tarjotakseen asiakkailleen kokonaisvaltaisia, eri toimialat yhdistäviä ratkaisuja yhdestä lähteestä. Lisäksi yhtiö soveltaa asiantuntemustaan verkottumisessa ja tekoälyssä kehittääkseen käyttäjäystävällisiä ja kestäviä tuotteita. Teknologiallaan, joka on ”Invented for life” – elämää varten kehitettyä – Bosch pyrkii parantamaan elämänlaatua ja säästämään luonnonvaroja.

Bosch-konserniin kuuluu Robert Bosch GmbH sekä noin 490 tytäryhtiötä ja alueellista yhtiötä yli 60 maassa. Myynti- ja huoltokumppanit mukaan lukien Boschin maailmanlaajuinen valmistus-, suunnittelu- ja myyntiverkosto kattaa lähes kaikki maailman maat. Boschin innovatiivinen vahvuus on keskeinen tekijä yhtiön jatkuvalle kehitykselle. Yhtiö työllistää noin 87 000 henkilöä tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa 136 toimipaikassa eri puolilla maailmaa.

Yritys perustettiin Stuttgartissa vuonna 1886 Robert Boschin (1861–1942) toimesta nimellä "Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering". Robert Bosch GmbH:n erityinen omistusrakenne takaa Bosch Groupin yrittäjyyden vapauden, mikä mahdollistaa yrityksen pitkän aikavälin suunnittelun ja merkittävät ennakoivat investoinnit tulevaisuuden turvaamiseen. Robert Bosch GmbH:n osakepääomasta 94 prosenttia on Robert Bosch Stiftung GmbH:n, hyväntekeväisyysjärjestön, omistuksessa. Loppuosakkeet ovat Robert Bosch GmbH:n ja Boschin perheen omistaman yhtiön hallussa. Enemmistö äänivalloista on Robert Bosch Industrietreuhand KG:llä, jonka tehtävänä on turvata yrityksen pitkän aikavälin olemassaolo ja erityisesti sen taloudellinen riippumattomuus – näin oli määrätty yrityksen perustajan Robert Boschin testamentissa.

Lisätietoja löytyy verkosta osoitteista: www.bosch.com, www.bosch-press.com.