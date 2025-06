Uusi 3D-kaupunkimallin karttapalvelu avattu Kangasalla – teematoiminnot ja visualisointi uudelle tasolle

Palvelussa käyttäjä voi esimerkiksi avata teemakokonaisuuksia Diat-painikkeen kautta ja tarkastella osoitepisteitä, rakennuksia ja puustoa kolmiulotteisesti. Uusi karttapalvelu on suunniteltu helpottamaan suunnittelua, päätöksentekoa ja vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.

Uuteen palveluun voi tutustua osoitteessa: https://arcg.is/0WmvyP

3D- kaupunkimallin päälle voi avata monenlaisia tietoja. Voit aloittaa tietojen tarkastelun valitsemalla haluamasi teeman Diat-painikkeen alta.

3D-kaupunkimallia voi helposti verrata esimerkiksi asemakaavaan ja kiinteistörajoihin. Kangasalan kaupunki

Voit luoda oman 3D- kartan valitsemalla Karttatasot-painikkeen alta haluamasi karttatasot näkyviin.

3D-kartta, jossa on valittu näkyviin rantaosayleiskaavaa, rakennukset ja osoitteet. Kangasalan kaupunki

Asemakaavat karttataso sisältää myös tarkempaa tietoa kaavasta. Kaavan numeroa painamalla saat esiin lisätietoja kuten kaavamerkintöjen selostukset ja kaavaselostuksen.

Kaavan numeroa painamalla avautuu lisätietoikkuna. Kangasalan kaupunki

Voit parantaa kartan visuaalisuutta ja tarkastella varjojen liikettä Päivänvalo-työkalun avulla. Voit myös valita kalenterista tietyn päivän ja kellonajan, jolloin kartalla näkyy varjon sijainti.

Päivänvalo-työkalun avulla kartalle saa näkyviin myös varjon sijainnin. Kangasalan kaupunki

Kartan voi jakaa linkillä sosiaaliseen mediaan tai upottaa kartan verkkosivuille. Kangasalan kaupunki

Mittaus- työkalulla voit mitata etäisyyksiä, korkeuksia ja pinta-aloja.

Pinta-alan mittaamista Mittaus-työkalulla. Kangasalan kaupunki

3D- kaupunkimalli on Kangasalan kaupungin Paikkatieto-palveluyksikön tekemä ja ylläpitämä kartta-aineisto. Kaupunkimallin ylläpidossa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen laajojen aineistojen lisäksi kauko-ohjattavaa nelikopteria eli droonia ja maastomittauksia. Kaupunkimalli on koostettu useasta aineistosta, minkä vuoksi se ei ole vielä täysin tasalaatuinen koko Kangasalan alueelta. Laatua parannetaan ylläpidon yhteydessä ja sitä mukaa kun parempia aineistoja on saatavilla.