Helsinki by Sauna – Hurmaava pieni opaskirja Helsingin saunoihin ja suomalaiseen saunakulttuuriin

Helsinki by Sauna is a handy mini-guide with a curated list of public saunas in Helsinki for the modern cultural traveller, both local and international.

It provides an insider-outsider view on an ancient Finnish steambath tradition in an inclusive way, a fresh departure from some of the more serious Finnish coffee table tomes on sauna or the branded lifestyle books that promote one person’s brand or products.

Helsinki by Sauna's compact format and full-colour photos make it easy to take along as a reference, souvenir, or gift.

***

Kirjan runsas kuvitus eli sen upeat valokuvat ovat Katja Pantzarin.

Katja Pantzar on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija. Kanadassa lapsuutensa viettäneen ja siellä opiskelleen Pantzarin The Finnish Way (Penguin Random House, suom. Löydä elämäsi sisu) on ollut suuri myyntimenestys, ja se on ilmestynyt 24 kielellä. Kirjan jatko-osa Everyday Sisu ilmestyi niin ikään Penguin Random Housen kustantamana. Hän on kirjoittanut myös suomalaista sauna- ja avantouintikulttuuria käsittelevän kirjan The Power of Hot & Cold: From Sauna to Sea (Hodder UK, 2025) yhdessä Carita Harjun kanssa.

Katja Pantzar is a Helsinki-based writer, editor, and journalist raised in Canada. She is the author of several books including bestselling The Finnish Way, which has been translated into 24 languages, Everyday Sisu and The Power of Hot & Cold: From Sauna to Sea, a unique collaboration with sauna experience expert Carita Harju.