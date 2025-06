Naisten lippupallon TEAM LA-kehitysjoukkueen valinnat tehty – tähtäimessä vuoden 2025 EM-kisat ja olympialaiset

Kehitysjoukkue luo perustan Suomen tulevaisuuden maajoukkueelle. Valinnat on tehty amerikkalaisen jalkapallon huippupelaajista sekä muiden lajien lupaavimmista urheilijoista, jotka osoittivat testeissä kovinta potentiaalia. Joukkueen kokoonpano elää jatkuvan seurannan ja uusien näyttöjen myötä, mahdollistaen uusien pelaajien liittymisen sekä huomioiden loukkaantumiset ja kuntoutumiset.

”Olemme koonneet ryhmän, joka on valmis kilpailemaan maailman huipulla fyysisesti ja henkisesti. Tämä on vasta alkua, mutta suunta on selvä,” kommentoi naisten joukkueen päävalmentaja Ville-Valtteri Suojanen.

Valmentaja Juuso Marno lisää: ”Urheilullisuus ja nopeus ovat toimintamme ydinarvoja. Olemme löytäneet Suomen nopeimmat jenkkifutarit ja muiden lajien kärkiosaajat. Se näkyy kentällä.”

Naisten TEAM LA -kehitysjoukkueen urheilijat (kesäkuu 2025):

Kehitysjoukkueeseen on nyt 25 urheilijaa, joista 11 valittu muiden lajien, kuin amerikkalaisen jalkapallon tai lippupallon parista.

Ahonen Lotta – Amerikkalainen jalkapallo, Carlstad Crusaders

Asikainen Saara – Amerikkalainen jalkapallo, Kuopio Steelers

Brännfors Nea – Amerikkalainen jalkapallo, Oulu Northern Lights

Heikkinen Inka – Amerikkalainen jalkapallo, Jyväskylä Jaguars

Helskyaho Aino – Amerikkalainen jalkapallo, Helsinki Wolverines

Hyvönen Aino-Kaisa – Koripallo, Lahti Basketball

Hyyrynen Miia – Rugby, Tampere Rugby Club

Juvala Annika – Käsipallo, HIFK

Juvala Linda – Käsipallo, HIFK

Kaszas Lea – Amerikkalainen jalkapallo, Turku Trojans

Kenraali Jonna – Amerikkalainen jalkapallo, Jyväskylä Jaguars

Korhonen Milla – Amerikkalainen jalkapallo, Kuopio Steelers

Levijoki Veera – Amerikkalainen jalkapallo, Oulu Northern Lights

Mattila Nea – Yleisurheilu, HIFK

Pajunen Anni – Amerikkalainen jalkapallo, Kuopio Steelers

Paukku Ella – Käsipallo, GrIFK

Ropanen Hanna – Amerikkalainen jalkapallo

Rämö Saara – Koripallo, HNMKY

Saastamoinen Essi – Lippupallo, Turku Trojans Doris

Salmi Idabella – Koripallo, ToPo

Siikala Elmiina – Yleisurheilu, HIFK

Söderholm Essi – Lippupallo, Helsinki Flag Football

Tanhua Kati – Pesäpallo, Jyväskylän Kiri

Tolppanen Oona – Rugby, Helsinki Rugby Union

Wulff Lotta – Amerikkalainen jalkapallo, Turku Trojans

TEAM LA-kehitysjoukkueen toiminta perustuu kovaan työntekoon, avoimeen kilpailuun ja jatkuvaan kehitykseen matkalla kohti maailman kärkeä.

Syyskuun 2025 Pariisin EM-kisoihin valittavaan joukkueeseen valitaan 12 urheilijaa.