PopPaavali julkisti ohjelmansa – ilmaisfestivaalin tähtinä tänä vuonna Yona Trio, Sweatmaster, Liisa Akimof, Ruissalo Amping, Zangoma Duo ja Amalia Martinez

– PopPaavali on vuosien saatossa vakiinnuttanut paikkansa osana Paavalin seurakunnan kesää ja alueen kulttuuritarjontaa, ihmiset ovat ottaneet tapahtuman lämpimästi omakseen. Itselleni on äärimmäisen tärkeää että voimme vuosittain tarjota ilmaisen ja tasokkaan matalan kynnyksen musiikkitapahtuman kirkon pihalla. Tänäkin vuonna PopPaavalin lineup on mielestäni todella kova!, Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala fiilistelee.

PopPaavalin avaa suomalais-argentiinalainen Amalia Martinez, joka on hurmannut argentiinalaisesta ja latinalaisamerikkalaisesta folkista, rockin klassikoista ja balladeista sekä omasta materiaalista koostuvilla soolokeikoillaan yleisöjä Tavastialta Meksikoon. Martinezin jälkeen lavan valloittaa duoversio suomalais-sambialaisesta Zangoma-yhtyeestä, joka on ottanut tehtäväkseen tuoda zamrockin tälle vuosikymmenelle. Toistaiseksi maltillisesti keikkaillut Ruissalo Amping on puolestaan ehtinyt vakuuttaa liveyleisöä harvoilla, mutta tarkoin valituilla ja laadukkailla keikoillaan. Yhtyeen sointi on romanttista jylyä, ujoa laulua ja maailman ihanimman soittimen, sähkökitaran, kaikuun hukutettua pauhua.

Artisti Liisa Akimof ei kotimaisessa rock-skenessä esittelyjä kaipaa, PopPaavalissa soolomateriaaliaan esittävä Akimof muistetaan toki myös Tavaramarkkinat-yhtyeestä ja lattarihenkisestä Akimovskaja Sisters & Brosista.

Vastustamattoman jykevästi tamppaava Sweatmaster nousi vuosituhannen vaihteessa kotimaisen vaihtoehtorockin kärkikastiin, vietti vuosia hiljaiseloa ja teki komean paluun sekä keikkalavoille että uuden musiikin pariin vuonna 2022. Svart Records julkaisee Sweatmasterin seuraavan albumin alkuvuodesta 2026.

Mittavan ja taiteellisesti kunnianhimoisen uran tehnyt Yona julkaisi uuden albuminsa Eden 20. syyskuuta 2024. Yona tunnetaan ennakkoluulottomasta ja uniikista tavastaan yhdistellä eri musiikkigenrejä omassa musiikissaan ja hänen kappaleilleen on ominaista henkilökohtainen ote, vahva tunnelataus ja elokuvalliset mittasuhteet. Saimaa-yhtye yhdisti juuri voimansa Yonan kanssa Ukrainan kunniaksi tehdyllä, uljaisiin musiikillisiin sfääreihin nousevalla levyllä Solovey – Lauluja Ukrainasta. Albumilla Yonan laulamia ovat kappaleet Kristallivirta sekä singleversionakin julkaistu Laula mulle laulu, jonka tekstistä Yona on tehnyt vapaan suomennoksen. PopPaavalissa Yona esiintyy Yona Trio -kokoonpanolla.

Artistien vaihtojen aikana levyjä soittavat Thee Ultra Bimboosin kitaristina ja Fox Confessionin laulajana tunnettu Maria Laiho eli Dj Diktatura, kirkkoherra Kari Kanala Dj Pastori Kanalan Pyhäkoulu -setillään sekä Dj Nancy Imatra.

Ulkoilmassa järjestettävään tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ja -kokoiset seurueet omin piknik-eväin varustautuneena. Myös lapset ja lemmikit ovat tervetulleita asianmukaisesti varustautuneina (lapsille suosittelemme kuulosuojaimia, lemmikillisiä seurueita pyydämme varaamaan lemmikille mukaan oman juoma/ruoka-astian ja seuraamaan eläimen viihtyvyyttä ihmisjoukossa ja normaalia kaupunkihälyä kovemmassa äänenpaineessa). Alueella ei ole anniskelua, mutta tarjolla on piknik-vilttejä, vesipisteitä sekä yleisö-WC:t.

POPPAAVALI 2025 (Paavalinkirkko, Sammatintie 5, Helsinki)

AIKATAULU



15.30-16.00 DJ Diktatura

16.00-16.30 Amalia Martinez

16.30-16.50 DJ Diktatura

16.50-17.30 Zangoma Duo

17.30-17.50 DJ Diktatura

17.50-18.30 Ruissalo Amping

18.30-18.50 DJ Diktatura

18.50-19.30 Liisa Akimof

19.30-19.50 DJ’t Diktatura & Nancy Imatra

19.50-20.30 Sweatmaster

20.30-20.50 DJ’t Diktatura ja Pastori Kanalan Pyhäkoulu

20.50-21.40 Yona Trio

21.40-22.00 Dj’t Diktatura ja Pastori Kanalan Pyhäkoulu

