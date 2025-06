"Tämä ei ole avustusoperaatio, vaan kuolemanloukku" – Lapsia kuollut tai haavoittunut yli puolessa Gazan ruoka-avun jakelupisteillä tapahtuneista iskuista

Pelastakaa Lapset on analysoinut Gazan mediatoimiston ja YK:n raportteja GHF:n ja muiden tahojen avun jakelupisteillä tapetuista ja haavoittuneista ihmisistä 27.5.2025 jälkeiseltä ajalta. Selvityksen mukaan lapsia oli uhreina 10:ssä 19:sta kuolemiin johtaneista tapauksista.

Osa perheistä Gazassa on niin epätoivoisia – osin siksi, ettei perheessä ole toimintakykyisiä ja terveitä aikuisia – että he lähettävät lapsia hakemaan ruokaa jakelupisteistä. Tämä altistaa lapset vaaraan joutua Israelin joukkojen ampumiksi.

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) mukaan yli 500 palestiinalaista on kuollut ja vähintään 3 000 loukkaantunut Israelin joukkojen toimesta 27. toukokuuta jälkeen yrittäessään päästä avun piiriin. Uhrit ovat olleet joko GHF:n jakelupisteillä, matkalla niihin tai lähestymässä harvalukuisia YK:n tai kansalaisjärjestöjen toimittamia avustuskuljetuksia.

Gazassa työskentelevä Pelastakaa Lasten työntekijä Mohamad* kertoi, että hänen naapurillaan, neljän lapsen isällä, ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä hakemaan ruokaa jakelupisteeltä. Hänen perheeltään oli loppunut ruoka ja raha. Perheen isä lähti Rafahiin, jossa hänet ammuttiin kuoliaaksi. Mohamad yrittää nyt auttaa traumatisoitunutta ja leskeksi jäänyttä perheen äitiä ja hänen lapsiaan.

Järjestön toinen työntekijä, Abdallah*, kertoi tapauksesta, jossa hänen perheenjäsenensä näki miehen tulevan ammutuksi avustustarvikkeita hakiessaan. Mies jätettiin verta vuotavana maahan makaamaan ihmisten juostessa hänen ylitseen heidän yrittäessään päästä hakemaan ruokaa. Kukaan ei voinut jäädä auttamaan.

– Kukaan ei halua hakea apua näistä jakelupisteistä, eikä heitä voi syyttää siitä. Se on kuolemantuomio. Ihmiset pelkäävät, että heidät tapetaan. Eräs kollega kertoi tänään, että vaikka hänen perheensä syö vain yhden aterian päivässä, hän ei mene GHF:n jakelupisteille, koska katsoo henkensä olevan jauhosäkkiä arvokkaampi, sanoo Pelastakaa Lasten aluejohtaja Ahmad Alhendawi.

– Tämän epätoivoisen kauhutarinan keskellä myös lapsia tapetaan ja haavoitetaan heidän yrittäessään saada apua, johon heillä on oikeus. Perheet kertovat, että he ovat nyt liian heikkoja kilpailemaan ruuasta. Se, mitä täällä tapahtuu, on yksinkertaisesti hirvittävää.

– Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua tapetuksi ruokaa etsiessään. Tämä ei ole humanitaarinen operaatio, vaan kuolemanloukku. Siviilien pakottaminen aidatuille alueille, jotta heidät voidaan ampua, on humanitaarisen toiminnan vastakohta - se on epäinhimillistä. Tämä ei ole ainoa vaihtoehto. Humanitaariselle avulle on olemassa vakiintunut järjestelmä, jota on noudatettava. Valtioilla on mahdollisuus valita. Mennyttä ei voi muuttaa, mutta toimiin tämän lopettamiseksi voi ryhtyä heti. Kansainvälistä oikeutta on noudatettava ja kokeneiden humanitaaristen järjestöjen on annettava toimittaa apua turvallisesti ja inhimillisesti, vetoaa Alhendawi.

Israelin hallitus jatkaa edelleen Gazan alueen saartoa, mikä rajoittaa merkittävästi kipeästi tarvittavien avustustarvikkeiden sekä kaupallisten tuotteiden kuljetusta Gazaan. YK on alueella toimivien avustusjärjestöjen lailla toistuvasti esittänyt vastalauseitaan ja vaatinut saarron välitöntä lopettamista. Avun jakelupisteillä lapsia uhkaavat kuoleman ja vammautumisen lisäksi myös joutuminen perheistään eroon.

Pelastakaa Lapset ylläpitää Deir Al-Balahissa perusterveydenhuollon keskusta, joka tarjoaa lapsille, äideille ja perheille hoitoa. Keskuksessa seulotaan ja hoidetaan myös aliravitsemusta. Yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa järjestö toimittaa hädänalaisille esimerkiksi vettä. Lapsiystävällisissä tiloissa lapset voivat leikkiä ja viettää aikaansa turvallisessa ympäristössä saaden myös psykososiaalista tukea. Tilapäisissä oppimiskeskuksissa lapset voivat jatkaa opintojaan kriisitilanteesta huolimatta. Maaliskuun 18. päivänä päättyneen tulitauon jälkeen mahdollisuudet humanitaarisen avun toimittamiselle ovat olleet rajalliset, vaikka avun tarpeet ovat kasvaneet entisestään.

*Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

